Flamengo x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e horário

RESUMO | O Flamengo recebe o Fluminense neste domingo, 11, às 17h30, no Estádio do Maracanã, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com objetivos distintos na tabela e arbitragem de Rafael Rodrigo Klein.

Um dos maiores clássicos do futebol mundial agita a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 neste domingo, 11, às 17h30. Flamengo e Fluminense entram em campo no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro, em duelo com arbitragem de Rafael Rodrigo Klein.

A partida terá transmissão ao vivo para todo o país pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Mengão lidera a competição, enquanto o Tricolor das Laranjeiras está na 5ª posição.

Panorama das equipes e prováveis escalações

O Flamengo vai a campo sob o comando do técnico Leonardo Jardim. A provável escalação rubro-negra conta com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal (ou Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro.

Do outro lado, o Fluminense é comandado por Marcão. A provável formação titular do Tricolor tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Hulk.

Onde assistir ao Fla-Flu

Os torcedores que desejarem acompanhar todas as emoções do clássico carioca deste domingo contarão com transmissão ao vivo em televisão aberta e sistema de pay-per-view.

TV Aberta: TV Globo

TV Globo Pay-per-view: Premiere

Retrospecto histórico do Fla-Flu

O clássico centenário entre Flamengo e Fluminense carrega um histórico equilibrado no âmbito da elite do futebol nacional. Em 72 partidas oficiais disputadas pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem rubro-negra é sutil:

Vitórias do Flamengo: 28 triunfos (39%)

28 triunfos (39%) Empates: 18 igualdades (25%)

18 igualdades (25%) Vitórias do Fluminense: 26 triunfos (36%)

Analisando o comportamento do confronto com mando de campo invertido, a paridade permanece acirrada:

Na casa do Flamengo (35 jogos): 13 vitórias rubro-negras, 9 empates e 13 triunfos tricolores.

13 vitórias rubro-negras, 9 empates e 13 triunfos tricolores. Na casa do Fluminense (37 jogos): 15 vitórias do Flamengo, 9 empates e 13 triunfos do Fluminense.

O último encontro entre os rivais ocorreu na 11ª rodada do Brasileirão 2026, disputado em abril no próprio Maracanã, e terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1.

Quando e onde será o jogo entre Flamengo e Fluminense?

O clássico acontece neste domingo, 11, às 17h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir à partida?

A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Quem é o árbitro da partida?

O confronto será apitado por Rafael Rodrigo Klein.

Como está o retrospecto histórico geral do confronto no Brasileirão?

Em 72 jogos disputados, o Flamengo soma 28 vitórias contra 26 do Fluminense, além de 18 empates.