Flamengo x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e horário

O Estádio do Maracanã, palco do Fla-Flu deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. (Divulgação) (Divulgação/Divulgação)
Redator na Exame
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h43.
RESUMO | O Flamengo recebe o Fluminense neste domingo, 11, às 17h30, no Estádio do Maracanã, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com objetivos distintos na tabela e arbitragem de Rafael Rodrigo Klein.
Um dos maiores clássicos do futebol mundial agita a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 neste domingo, 11, às 17h30. Flamengo e Fluminense entram em campo no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro, em duelo com arbitragem de Rafael Rodrigo Klein.
A partida terá transmissão ao vivo para todo o país pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
O Mengão lidera a competição, enquanto o Tricolor das Laranjeiras está na 5ª posição.
O Flamengo vai a campo sob o comando do técnico Leonardo Jardim. A provável escalação rubro-negra conta com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal (ou Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro.
Do outro lado, o Fluminense é comandado por Marcão. A provável formação titular do Tricolor tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Hulk.
Os torcedores que desejarem acompanhar todas as emoções do clássico carioca deste domingo contarão com transmissão ao vivo em televisão aberta e sistema de pay-per-view.
O clássico centenário entre Flamengo e Fluminense carrega um histórico equilibrado no âmbito da elite do futebol nacional. Em 72 partidas oficiais disputadas pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem rubro-negra é sutil:
Analisando o comportamento do confronto com mando de campo invertido, a paridade permanece acirrada:
O último encontro entre os rivais ocorreu na 11ª rodada do Brasileirão 2026, disputado em abril no próprio Maracanã, e terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1.
O clássico acontece neste domingo, 11, às 17h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
O confronto será apitado por Rafael Rodrigo Klein.
Em 72 jogos disputados, o Flamengo soma 28 vitórias contra 26 do Fluminense, além de 18 empates.