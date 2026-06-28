Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo C, do Brasil

Grupo teve empate na estreia e definição na última rodada com vitória brasileira

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h51.

O Grupo C da Copa do Mundo de 2026, que tem o Brasil como cabeça de chave, terminou com a Seleção Brasileira na liderança e o Marrocos também classificado, em segundo lugar. A Escócia deu adeus à competição na fase de grupos, assim como o Haiti, eliminado ainda antes da rodada final.

Na primeira rodada, Brasil e Marrocos ficaram no empate por 1 a 1, em confronto direto entre as duas favoritas da chave. No mesmo dia, a Escócia surpreendeu e venceu o Haiti por 1 a 0, terminando a rodada na liderança provisória do grupo.

Na segunda rodada, o Marrocos se recuperou e bateu a Escócia pelo placar mínimo, chegando aos 4 pontos. Já o Brasil superou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a primeira posição da chave ao fim da rodada.

Na rodada decisiva, disputada simultaneamente, o Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0, em Miami, e fechou a fase de grupos com 7 pontos e saldo de seis gols. No outro confronto, o Marrocos goleou o Haiti por 4 a 2 e também chegou aos 7 pontos — mas com saldo de gols inferior ao brasileiro, o que definiu o Brasil como líder da chave.

Classificação final do Grupo C

  • 1º — Brasil — 7 pontos (saldo de gols +6)
  • 2º — Marrocos — 7 pontos (saldo de gols +3)
  • 3º — Escócia — 3 pontos (eliminada)
  • 4º — Haiti — eliminado

A Escócia chegou a manter chances de avançar entre os melhores terceiros colocados do torneio, mas terminou fora da lista final dos oito que avançaram à fase eliminatória.

Os próximos passos de Brasil e Marrocos

Como líder do Grupo C, o Brasil estreia no mata-mata contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, em Houston. Já o Marrocos, classificado em segundo lugar, enfrenta a Holanda no mesmo dia, em jogo às 22h (horário de Brasília).

Com informações da EXAME.

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