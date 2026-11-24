Um grupo de alunas de 15 anos do Colégio Perfil, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, disputou neste mês de novembro a etapa local do Nasa Space Apps Challenge, o hackathon anual da agência espacial americana, contra equipes universitárias.

O projeto delas, que foi um software para explicar a crianças e adolescentes o que é cada equipamento perdido na Lua e em Marte, ficou entre os 10 selecionados de 16 e passou para a segunda etapa.

Para a escola, que completa 40 anos, o resultado não começou na competição. Começou bem antes, num currículo em que o aluno trabalha com projetos desde os 2 anos de idade.

No hackathon, a Nasa propõe desafios sobre a Terra e o espaço, e cada equipe escolhe um para resolver com dados reais da agência. A edição de 2026 aconteceu em 14 e 15 de novembro, com eventos locais em vários países.

A troca que abriu a porta

A participação dos alunos começou com uma negociação. No ano passado, a organização do evento local, voltado a universitários, precisava de um lugar para a maratona. A escola ofereceu o espaço com uma condição: que os estudantes do ensino médio pudessem competir, nem que fosse só para participar.

Três equipes do colégio foram classificadas, e uma delas seguiu para a avaliação internacional. O grupo criou uma plataforma de desenvolvimento urbano a partir do banco de dados da Nasa. Neste ano, a vaga veio sem precisar de acordo.

Trabalhar com dados reais não assustou ninguém, diz a diretora Zeila Fonseca, há 21 anos no colégio. Os alunos lidam com esse tipo de material desde o 6º ano, quando têm 11 ou 12 anos.

Do código de barras do mercado à renda variável

Todo projeto do Perfil, do menor ao maior, precisa se apoiar em pelo menos um de quatro pilares: socioemocional, empreendedorismo, política e cidadania, e sustentabilidade. Os temas partem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e cada projeto termina com uma solução proposta pelos alunos.

O ciclo começa no grupo 2, com crianças de 2 anos e meio, e vai até os 18. Os pequenos não estudam a água no livro: vivem experiências com ela. A cada trimestre há um projeto maior. No grupo 4, a turma foi ao mercado para entender consumo, o que é necessário e o que não é. O vice-diretor Bruno Abdo, que tem uma filha no grupo, conta que desde então ela pergunta onde está o código de barras de tudo.

No Fundamental 2, o assunto ganha uma disciplina de inteligência financeira, do 6º ao 9º ano. No 6º, os alunos organizam as contas de uma família, com luz e água. Do 7º ao 9º, chegam a renda fixa e renda variável. No ensino médio, o tema segue nas eletivas de mercado financeiro. Segundo Bruno, quem visita a escola costuma se surpreender com a facilidade com que os alunos falam do assunto.

Quem não gosta de palco vai para a pesquisa

Nos projetos do Fundamental 2, o trabalho é dividido em etapas: pesquisa, criação da identidade visual, construção, apresentação e validação. Cada aluno escolhe onde quer ficar. A escola, porém, provoca trocas. Quem se destaca numa função é convidado a testar outra no trimestre seguinte, para descobrir do que mais gosta.

A inclusão segue a mesma lógica. O colégio não tem projeto exclusivo para alunos com deficiência, porque, para a direção, isso não seria incluir. Um aluno cadeirante pode ir para o palco. Um aluno tímido pode começar pela pesquisa ou pela filmagem e ser estimulado, aos poucos, a experimentar outras funções.

As ferramentas vêm cedo. O pensamento computacional e a cidadania digital entram no Fundamental 1. Depois, os alunos passam pelo espaço maker e por uma disciplina de projeto e design, em que montam pitch, mapa de empatia e planos de ação no formato 5W2H. Para Zeila, o ambiente funciona como um terceiro educador: ele provoca o aluno e também o professor.

O que os ex-alunos contam quando voltam

No ensino médio, o projeto que mais aparece nas conversas é o MAP. Ele nasceu de uma feira de empreendedorismo, trabalha com estudos de caso e hoje é organizado pelos próprios estudantes, com mediação de Bruno.

É desse projeto que ex-alunos costumam lembrar quando escrevem para os professores. Bruno recebe mensagens de quem enfrentou um processo seletivo com estudo de caso e diz ter tirado de letra, porque já tinha feito aquilo na escola. Algumas empresas também procuram o colégio ao reconhecer um projeto no histórico de um candidato.

Para que essa trajetória não se perca, a escola passou a entregar aos alunos um certificado que reúne todos os projetos de que participaram, para que levem como currículo.

Zeila resume o que a move numa frase sobre o futuro. "Quanto mais chega o mundo da IA, do metaverso, mais os pés têm que estar presos na consciência crítica e no que nós somos. E nós somos humanos", diz.

Num hackathon sobre exploração espacial, o que mais chamou atenção foi uma habilidade bem terrena: falar em público.

Quer começar cedo a testar ideias de negócio na prática? O NextGen, programa da Saint Paul Escola de Negócios para estudantes do ensino médio, coloca o aluno para resolver problemas reais de empresas.