(Divulgação/Colégio Perfil)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18h00.
Um grupo de alunas de 15 anos do Colégio Perfil, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, disputou neste mês de novembro a etapa local do Nasa Space Apps Challenge, o hackathon anual da agência espacial americana, contra equipes universitárias.
O projeto delas, que foi um software para explicar a crianças e adolescentes o que é cada equipamento perdido na Lua e em Marte, ficou entre os 10 selecionados de 16 e passou para a segunda etapa.
Para a escola, que completa 40 anos, o resultado não começou na competição. Começou bem antes, num currículo em que o aluno trabalha com projetos desde os 2 anos de idade.
No hackathon, a Nasa propõe desafios sobre a Terra e o espaço, e cada equipe escolhe um para resolver com dados reais da agência. A edição de 2026 aconteceu em 14 e 15 de novembro, com eventos locais em vários países.
A participação dos alunos começou com uma negociação. No ano passado, a organização do evento local, voltado a universitários, precisava de um lugar para a maratona. A escola ofereceu o espaço com uma condição: que os estudantes do ensino médio pudessem competir, nem que fosse só para participar.
Três equipes do colégio foram classificadas, e uma delas seguiu para a avaliação internacional. O grupo criou uma plataforma de desenvolvimento urbano a partir do banco de dados da Nasa. Neste ano, a vaga veio sem precisar de acordo.
Trabalhar com dados reais não assustou ninguém, diz a diretora Zeila Fonseca, há 21 anos no colégio. Os alunos lidam com esse tipo de material desde o 6º ano, quando têm 11 ou 12 anos.
Todo projeto do Perfil, do menor ao maior, precisa se apoiar em pelo menos um de quatro pilares: socioemocional, empreendedorismo, política e cidadania, e sustentabilidade. Os temas partem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e cada projeto termina com uma solução proposta pelos alunos.
O ciclo começa no grupo 2, com crianças de 2 anos e meio, e vai até os 18. Os pequenos não estudam a água no livro: vivem experiências com ela. A cada trimestre há um projeto maior. No grupo 4, a turma foi ao mercado para entender consumo, o que é necessário e o que não é. O vice-diretor Bruno Abdo, que tem uma filha no grupo, conta que desde então ela pergunta onde está o código de barras de tudo.
No Fundamental 2, o assunto ganha uma disciplina de inteligência financeira, do 6º ao 9º ano. No 6º, os alunos organizam as contas de uma família, com luz e água. Do 7º ao 9º, chegam a renda fixa e renda variável. No ensino médio, o tema segue nas eletivas de mercado financeiro. Segundo Bruno, quem visita a escola costuma se surpreender com a facilidade com que os alunos falam do assunto.
Nos projetos do Fundamental 2, o trabalho é dividido em etapas: pesquisa, criação da identidade visual, construção, apresentação e validação. Cada aluno escolhe onde quer ficar. A escola, porém, provoca trocas. Quem se destaca numa função é convidado a testar outra no trimestre seguinte, para descobrir do que mais gosta.
A inclusão segue a mesma lógica. O colégio não tem projeto exclusivo para alunos com deficiência, porque, para a direção, isso não seria incluir. Um aluno cadeirante pode ir para o palco. Um aluno tímido pode começar pela pesquisa ou pela filmagem e ser estimulado, aos poucos, a experimentar outras funções.
As ferramentas vêm cedo. O pensamento computacional e a cidadania digital entram no Fundamental 1. Depois, os alunos passam pelo espaço maker e por uma disciplina de projeto e design, em que montam pitch, mapa de empatia e planos de ação no formato 5W2H. Para Zeila, o ambiente funciona como um terceiro educador: ele provoca o aluno e também o professor.
No ensino médio, o projeto que mais aparece nas conversas é o MAP. Ele nasceu de uma feira de empreendedorismo, trabalha com estudos de caso e hoje é organizado pelos próprios estudantes, com mediação de Bruno.
É desse projeto que ex-alunos costumam lembrar quando escrevem para os professores. Bruno recebe mensagens de quem enfrentou um processo seletivo com estudo de caso e diz ter tirado de letra, porque já tinha feito aquilo na escola. Algumas empresas também procuram o colégio ao reconhecer um projeto no histórico de um candidato.
Para que essa trajetória não se perca, a escola passou a entregar aos alunos um certificado que reúne todos os projetos de que participaram, para que levem como currículo.
Zeila resume o que a move numa frase sobre o futuro. "Quanto mais chega o mundo da IA, do metaverso, mais os pés têm que estar presos na consciência crítica e no que nós somos. E nós somos humanos", diz.
Num hackathon sobre exploração espacial, o que mais chamou atenção foi uma habilidade bem terrena: falar em público.
Quer começar cedo a testar ideias de negócio na prática? O NextGen, programa da Saint Paul Escola de Negócios para estudantes do ensino médio, coloca o aluno para resolver problemas reais de empresas.