O Prime Video anunciou a renovação de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" para uma quarta temporada. A novidade foi divulgada nesta terça-feira por meio das redes sociais da produção baseada na obra de J.R.R. Tolkien. A decisão chega quando a série se aproxima do encerramento de seu terceiro ano.

Ambientada durante a Segunda Era da Terra Média, milhares de anos antes dos acontecimentos retratados na trilogia cinematográfica, a série explora o surgimento dos Anéis de Poder e a ascensão de Sauron. No terceiro ano, o vilão assume sua icônica forma blindada, passa a controlar os Nazgûl e amplia sua campanha de dominação sobre a Terra Média por meio da força e da manipulação.

A temporada também marca a consolidação de personagens centrais do universo criado por Tolkien. Entre eles estão Gandalf, que surge na forma clássica conhecida pelos fãs, e Galadriel, que continua sua jornada para se tornar a poderosa Senhora Élfica de Lothlórien.

Um dos principais eventos retratados na atual fase da produção é a forja do Um Anel, momento considerado fundamental para a história da Terra Média e para toda a mitologia de O Senhor dos Anéis. A trama mostra a busca de Sauron pelo poder absoluto enquanto enfrenta a resistência de Elfos, Anões e Homens.

Elenco reúne nomes conhecidos

O elenco da série conta com nomes como Morfydd Clark, que interpreta Galadriel, além de Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Charles Edwards, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh e Joseph Mawle.

Produzida pelo Prime Video, a adaptação segue como uma das principais apostas da plataforma no segmento de fantasia e continua expandindo nas telas acontecimentos apenas mencionados nas obras de Tolkien, incluindo eventos que antecedem em milhares de anos a jornada de Frodo e a Guerra do Anel.