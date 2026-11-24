Quatro em cada dez brasileiros usam assistentes de voz todos os dias, segundo pesquisa da Ilumeo divulgada pela EXAME em fevereiro de 2025. É o dobro de usuários se comparado a 2020. Mesmo com esse aumento, o uso desses assistentes não passa do básico: pedir música, checar a previsão do tempo ou programar um alarme. Quem tenta ir além esbarra em respostas erradas e comandos ignorados.

Por que o assistente de voz não entende o que eu falo?

Segundo a mesma pesquisa da Ilumeo, cerca de um terço dos participantes apontou erros de interpretação como o principal impedimento para usar comandos de voz com frequência.

O reconhecimento de voz da Alexa, do Google Assistente e da Siri funciona por padrões de sintaxe, ou seja, da estrutura clara das frases. Ele não consegue interpretar a linguagem natural. Por exemplo, quando o usuário diz "clareia um pouco a sala", o assistente precisa traduzir "um pouco" para um valor, e as chances de erro aumentam.

Por isso, frases longas, pronomes soltos ("desliga ela") e pedidos vagos ("toca aquela música") geram o mesmo efeito em que a IA toma decisões por conta própria e o resultado decepciona.

Por outro lado, os assistentes acertam mais de 93% das consultas quando o comando chega bem formulado, segundo levantamento da DemandSage.

Como fazer comandos para assistentes de voz?

Os melhores comandos seguem uma estrutura semelhante, em que há uma palavra de ativação, verbo direto, objeto com nome exato e especificação.

O verbo faz toda a diferença. "Tocar", "definir", "ligar", "criar", "agendar" e "desligar" são os que geram menos erro nos três assistentes. Verbos vagos como "colocar", "fazer" ou "botar" forçam a IA a interpretar a intenção e aumentam as chances de erro.

A especificação no final do comando é o que evita perguntas de confirmação. Dizer "no Spotify" impede o assistente de abrir outro app de música. Dizer "chamado Bolo" separa um timer dos demais. Dizer "em 50%" elimina a interpretação subjetiva de "um pouco mais".

Exemplos de comandos que funcionam em Alexa, Google e Siri

Os pedidos abaixo seguem a estrutura indicada. Estão organizados por tipo de uso:

Produtividade e agenda:

"Ok Google, agendar 'reunião com equipe' para quarta às 14h" — cria o evento no Google Agenda;

"Siri, criar lembrete: 'tomar remédio' às 20h" — gera notificação no horário;

"Alexa, adicionar leite à lista de compras" — atualiza a lista no app Alexa.

Música e mídia:

"Ok Google, tocar Dua Lipa no Spotify" — o app está nomeado e não há margem para o assistente escolher outra plataforma;

"Alexa, tocar playlist Foco no Spotify" — inicia a reprodução sem intermediários;

"Ok Google, assistir Stranger Things na TV da sala" — direciona para o Chromecast ou dispositivo nomeado.

Casa inteligente:

"Ok Google, definir Lâmpada da Sala em 50%" — percentual exato no lugar de "clareia um pouco";

"Alexa, desligar todas as luzes" — executa em todos os dispositivos cadastrados, desde que os cômodos estejam organizados no app de automação;

"Alexa, definir ar-condicionado em 22 graus" — valor numérico no lugar de "esfria mais".

Comunicação:

"Siri, ligar para Mariana Silva no viva-voz" — o nome completo impede a pergunta "qual Mariana?" e o complemento já define o modo da chamada;

"Ok Google, enviar mensagem para João no WhatsApp: chego em dez minutos" — o app e o destinatário estão nomeados.

Cronômetros e alarmes:

"Alexa, definir timer de 20 minutos chamado Bolo" — dar nome ao cronômetro evita confusão quando há mais de um ativo;

"Ok Google, despertar às 6h30 amanhã" — especificar o dia evita que o alarme seja criado para "hoje".

Como configurar o assistente de voz para errar menos?

Antes de cobrar precisão, o assistente precisa estar calibrado para o ambiente e para a voz de quem o usa. Algumas dicas para isso são: