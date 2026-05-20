De Acre ao Rio Grande do Sul, Seleção de Ancelotti bate recorde de estados na Copa

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 entrou para a história antes mesmo da bola rolar. A lista dos 26 jogadores anunciada nesta segunda-feira, 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, é a mais diversa regionalmente já levada pelo Brasil a um Mundial.

Pela primeira vez, a Seleção terá representantes das cinco regiões do país em uma Copa do Mundo. Ao todo, 10 unidades da federação aparecem na lista final — um recorde desde a primeira participação brasileira no torneio, em 1930.

O levantamento considera o local de nascimento dos convocados. Até então, o maior número de estados representados em uma convocação era nove, nas Copas de 1982, 1990 e 2014, segundo informações do ge. Em 2022, mesmo com 26 vagas disponíveis, a lista de Tite teve atletas de apenas sete estados.

São Paulo lidera a convocação de Ancelotti, com oito jogadores. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com cinco nomes. Rio Grande do Sul tem três representantes, enquanto Bahia, Paraíba e Distrito Federal contam com dois atletas cada.

A diversidade da lista vai de Rio Branco, no Acre, cidade natal do goleiro Weverton, até Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde nasceu Alisson. O Distrito Federal também marca presença com Endrick, de Taguatinga, e Igor Thiago, do Gama.

Veja os estados representados na Seleção:

Acre: Weverton

Weverton Bahia: Bremer e Danilo Santos

Bremer e Danilo Santos Distrito Federal: Endrick e Igor Thiago

Endrick e Igor Thiago Maranhão: Wesley

Wesley Minas Gerais: Danilo

Danilo Paraíba: Douglas Santos e Matheus Cunha

Douglas Santos e Matheus Cunha Paraná: Léo Pereira

Léo Pereira Rio de Janeiro: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rayan e Vini Jr.

Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rayan e Vini Jr. Rio Grande do Sul: Ibañez, Raphinha e Alisson

Ibañez, Raphinha e Alisson São Paulo: Alex Sandro, Casemiro, Ederson, Fabinho, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Marquinhos e Neymar

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.