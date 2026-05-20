Esporte

River Plate x Bragantino: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Bragantino tenta se aproximar da zona de classificação aos playoffs da Sul-Americana

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14h05.

River Plate e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026.

O ge acompanha a partida em tempo real. O jogo também terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o River Plate para o confronto?

Líder do Grupo H com dez pontos, o River Plate pode confirmar a primeira colocação e garantir vaga direta nas oitavas de final com uma rodada de antecedência em caso de vitória.

O técnico Eduardo Coudet deve poupar alguns titulares, já que a equipe tem compromisso decisivo no fim de semana pelo Campeonato Argentino. Mesmo assim, o River deve manter uma base forte, com nomes como Franco Armani, Paulo Díaz e Juanfer Quintero entre os prováveis titulares.

O time argentino também tem desfalques importantes, como Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi e Matías Viña, todos no departamento médico, além de Beltrán, suspenso.

Como chega o Bragantino para o confronto?

O Bragantino ocupa a terceira posição do Grupo H, com seis pontos, e ainda briga diretamente por uma vaga na fase de playoffs da Sul-Americana. A equipe precisa pontuar fora de casa e também secar o Carabobo para seguir na zona de classificação.

O técnico Vagner Mancini deve repetir a base utilizada na última rodada, com o retorno do zagueiro Alix Vinícius, que estava suspenso. O Massa Bruta, no entanto, chega com uma longa lista de desfalques por lesão.

Onde assistir River Plate x Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). O ge acompanha todos os lances em tempo real.

Que horas é o jogo?

O duelo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Prováveis escalações

River Plate (Técnico: Eduardo Coudet)
Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Facundo González; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Maxi Meza e Juanfer Quintero; Ian Subiabre (Joaquín Freitas) e Maxi Salas.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique (Alix Vinícius), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Situação do Grupo H da Sul-Americana

O River Plate lidera o Grupo H com dez pontos e depende apenas de si para garantir classificação direta às oitavas. O Bragantino é o terceiro colocado com seis pontos e segue vivo na disputa por vaga nos playoffs, enquanto o Carabobo aparece como principal concorrente direto.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebol

Mais de Esporte

Independiente Petrolero x Botafogo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Olimpia x Vasco: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

De Acre ao Rio Grande do Sul, Seleção de Ancelotti bate recorde de estados na Copa

Com atacante chamado pelo LinkedIn, Cabo Verde sonha alto na Copa do Mundo

Mais na Exame

Pop

Com US$ 2 bilhões em jogo, Taylor Swift e Travis Kelce fazem acordo pré-nupcial bilionário

Casual

Exclusivo: 7 em cada 10 brasileiros vão ver jogos da Copa fora de casa

Carreira

'A cultura é o volante' — após alcançar turnover de 0,67% empresa revela o segredo da sua gestão

Negócios

Ela viu que os filhos escolhem o passeio da família. Hoje fatura milhões com diversão em shoppings