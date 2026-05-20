River Plate x Bragantino: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

River Plate e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026.

O ge acompanha a partida em tempo real. O jogo também terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o River Plate para o confronto?

Líder do Grupo H com dez pontos, o River Plate pode confirmar a primeira colocação e garantir vaga direta nas oitavas de final com uma rodada de antecedência em caso de vitória.

O técnico Eduardo Coudet deve poupar alguns titulares, já que a equipe tem compromisso decisivo no fim de semana pelo Campeonato Argentino. Mesmo assim, o River deve manter uma base forte, com nomes como Franco Armani, Paulo Díaz e Juanfer Quintero entre os prováveis titulares.

O time argentino também tem desfalques importantes, como Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi e Matías Viña, todos no departamento médico, além de Beltrán, suspenso.

Como chega o Bragantino para o confronto?

O Bragantino ocupa a terceira posição do Grupo H, com seis pontos, e ainda briga diretamente por uma vaga na fase de playoffs da Sul-Americana. A equipe precisa pontuar fora de casa e também secar o Carabobo para seguir na zona de classificação.

O técnico Vagner Mancini deve repetir a base utilizada na última rodada, com o retorno do zagueiro Alix Vinícius, que estava suspenso. O Massa Bruta, no entanto, chega com uma longa lista de desfalques por lesão.

Onde assistir River Plate x Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). O ge acompanha todos os lances em tempo real.

Que horas é o jogo?

O duelo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Prováveis escalações

River Plate (Técnico: Eduardo Coudet)

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Facundo González; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Maxi Meza e Juanfer Quintero; Ian Subiabre (Joaquín Freitas) e Maxi Salas.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique (Alix Vinícius), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Situação do Grupo H da Sul-Americana

O River Plate lidera o Grupo H com dez pontos e depende apenas de si para garantir classificação direta às oitavas. O Bragantino é o terceiro colocado com seis pontos e segue vivo na disputa por vaga nos playoffs, enquanto o Carabobo aparece como principal concorrente direto.