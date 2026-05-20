Independiente Petrolero x Botafogo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

O Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero nesta quarta-feira, 20, às 21h (de Brasília), no estádio La Huerta, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026.

O duelo foi transferido para o país vizinho por medidas de segurança adotadas pela Conmebol em razão da crise política e social na Bolívia.

O ge acompanha todos os lances em tempo real.

Como chega o Botafogo para o confronto?

Líder do Grupo E, o Botafogo inicia a rodada com dez pontos, após três vitórias e um empate. A equipe comandada por Franclim Carvalho já garantiu ao menos uma vaga nos playoffs e pode encaminhar a classificação direta às oitavas em caso de vitória, dependendo também do resultado do Caracas.

O time deve manter a base da última rodada, quando venceu o Corinthians por 3 a 1, com destaque para Arthur Cabral, autor de três gols na partida.

A equipe, no entanto, tem uma lista extensa de desfalques por lesão e também não conta com Danilo, afastado após convocação para a Copa do Mundo.

Como chega o Independiente Petrolero?

O Independiente Petrolero vive situação oposta no Grupo E. A equipe boliviana é lanterna da chave, ainda sem pontuar, com quatro derrotas em quatro jogos e dez gols sofridos.

Mesmo sem campanha competitiva na Sul-Americana, o time chega motivado por uma vitória recente no campeonato nacional e tenta aproveitar o mando simbólico no Paraguai, já que a partida não será disputada na altitude de Sucre e terá portões fechados por determinação da Conmebol.

Onde assistir Independiente Petrolero x Botafogo ao vivo?

A transmissão será exclusiva do Paramount+, com acompanhamento em tempo real pelo ge.

Que horas é o jogo?

A partida começa às 21h (horário de Brasília), no estádio La Huerta, em Assunção.

Prováveis escalações

Independiente Petrolero (Técnico: Thiago Leitão)

Johan Gutiérrez; Leonardo Montenegro, Ronny Montero, Heber Leaños e Luis Palma; Daniel Rojas, Diego Vargas e Willie; Juan Roberto Villavicencio, Jonatan Cristaldo e Rodrigo Rivas.

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kadir.

Situação do Grupo E da Sul-Americana

O Botafogo lidera o Grupo E com dez pontos e depende de si para avançar em primeiro lugar. O Caracas aparece na vice-liderança com oito pontos, enquanto os demais concorrentes ainda brigam por posições intermediárias ou já estão praticamente eliminados.