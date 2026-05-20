Esporte

Independiente Petrolero x Botafogo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Partida pela Sul-Americana será disputada no Paraguai por decisão da Conmebol

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14h01.

O Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero nesta quarta-feira, 20, às 21h (de Brasília), no estádio La Huerta, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026.

O duelo foi transferido para o país vizinho por medidas de segurança adotadas pela Conmebol em razão da crise política e social na Bolívia.

O ge acompanha todos os lances em tempo real.

Como chega o Botafogo para o confronto?

Líder do Grupo E, o Botafogo inicia a rodada com dez pontos, após três vitórias e um empate. A equipe comandada por Franclim Carvalho já garantiu ao menos uma vaga nos playoffs e pode encaminhar a classificação direta às oitavas em caso de vitória, dependendo também do resultado do Caracas.

O time deve manter a base da última rodada, quando venceu o Corinthians por 3 a 1, com destaque para Arthur Cabral, autor de três gols na partida.

A equipe, no entanto, tem uma lista extensa de desfalques por lesão e também não conta com Danilo, afastado após convocação para a Copa do Mundo.

Como chega o Independiente Petrolero?

O Independiente Petrolero vive situação oposta no Grupo E. A equipe boliviana é lanterna da chave, ainda sem pontuar, com quatro derrotas em quatro jogos e dez gols sofridos.

Mesmo sem campanha competitiva na Sul-Americana, o time chega motivado por uma vitória recente no campeonato nacional e tenta aproveitar o mando simbólico no Paraguai, já que a partida não será disputada na altitude de Sucre e terá portões fechados por determinação da Conmebol.

Onde assistir Independiente Petrolero x Botafogo ao vivo?

A transmissão será exclusiva do Paramount+, com acompanhamento em tempo real pelo ge.

Que horas é o jogo?

A partida começa às 21h (horário de Brasília), no estádio La Huerta, em Assunção.

Prováveis escalações

Independiente Petrolero (Técnico: Thiago Leitão)
Johan Gutiérrez; Leonardo Montenegro, Ronny Montero, Heber Leaños e Luis Palma; Daniel Rojas, Diego Vargas e Willie; Juan Roberto Villavicencio, Jonatan Cristaldo e Rodrigo Rivas.

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kadir.

Situação do Grupo E da Sul-Americana

O Botafogo lidera o Grupo E com dez pontos e depende de si para avançar em primeiro lugar. O Caracas aparece na vice-liderança com oito pontos, enquanto os demais concorrentes ainda brigam por posições intermediárias ou já estão praticamente eliminados.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebol

Mais de Esporte

Olimpia x Vasco: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

De Acre ao Rio Grande do Sul, Seleção de Ancelotti bate recorde de estados na Copa

Com atacante chamado pelo LinkedIn, Cabo Verde sonha alto na Copa do Mundo

Convocados para a Copa mudam planejamento do Flamengo

Mais na Exame

Casual

Exclusivo: 7 em cada 10 brasileiros vão ver jogos da Copa fora de casa

Carreira

'A cultura é o volante' — após alcançar turnover de 0,67% empresa revela o segredo da sua gestão

Pop

Cardi B domina BET Awards 2026 com seis indicações; veja lista

Negócios

Ela viu que os filhos escolhem o passeio da família. Hoje fatura milhões com diversão em shoppings