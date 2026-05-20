Exclusivo: 7 em cada 10 brasileiros vão ver jogos da Copa fora de casa

É tempo de Copa do Mundo e o Brasil, diante do histórico de participação no mundial e engajamento da torcida, vai participar do jogo também fora do campo.

Segundo a pesquisa inédita “O Brasil em Modo Copa”, realizada pela plataforma de eventos Sympla e enviada à Casual EXAME em primeira mão, sete em cada dez torcedores planejam assistir aos jogos fora de casa. Destes, 97% pretendem acompanhá-los dentro da cidade onde moram, em bares, restaurantes ou eventos criados para transmissão das partidas.

O clima é de esperança. Ainda que o Brasil não vença o mundial desde 2002, menos de 2% dos entrevistados afirmaram que não acompanharão o evento ou não assistem aos jogos do Brasil com frequência. E o interesse vai além do time do coração: em um cenário em que a Seleção Brasileira é desclassificada, 45% dos torcedores continuarão assistindo aos jogos do torneio, ao menos nas fases finais (24,1%).

"A Copa continua sendo um dos maiores momentos de atenção coletiva do país, mas o comportamento evoluiu. Hoje, as pessoas buscam experiências que se encaixem na rotina e ampliem essa vivência fora de casa e em formato de evento”, analisa Pedro Rocha, estrategista de marketing da Sympla.

A pesquisa ouviu 470 pessoas, a maior parte do Sudeste (76,6%). Dos entrevistados, 56,1% são mulheres e 42,8% são homens. As principais faixas etárias foram 25 a 34 anos (33,8%), 35 a 44 anos (22,7%) e 45 a 54 anos (22,7%).

Motor econômico verde, amarelo e azul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o time oficial do Brasil na última segunda-feira, 17. O primeiro jogo da Seleção na Copa será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra a equipe do Marrocos.

Os torcedores já esperam assistir à partida fora de casa — e estão dispostos a pagar por uma boa experiência coletiva. Segundo o levantamento, quase metade do público entrevistado está disposta a investir, no máximo, R$ 60 pelo ingresso de acesso aos locais de transmissão.

O consumo também não para na porta de entrada: 75% deles confirmaram que pretendem consumir comidas e bebidas dentro dos estabelecimentos. E um em cada quatro planeja adquirir produtos temáticos, como copos personalizados e camisetas.

Para evitar problemas nos 45 minutos do segundo tempo, outra tendência consolidada pelo estudo é o hábito do planejamento antecipado. A preferência por garantir os ingressos de forma online e antecipada domina 69,1% das intenções de compra, contra 8,3% dos consumidores que optam por decidir na hora do evento.

Onde o brasileiro vai assistir à Copa?

Seja no bar, no evento do mundial ou em ambiente aberto, na hora de escolher para onde ir, os fatores motivadores principais são o clima de torcida (28,4%), a presença de telões (24,5%) e o encontro com amigos (19,4%).

Como mostra a pesquisa, é preciso estar atento às exigências técnicas e estruturais, que funcionam como barreira de entrada. A estrutura física do local (60,1%) e os protocolos de segurança (47,5%) lideram os critérios de decisão do público, superando a própria grade de atrações musicais ou extras (42,5%).

Para encontrar os locais, a jornada de descoberta e a busca por informações ocorrem majoritariamente nas redes sociais. O destaque vai para o Instagram, WhatsApp, YouTube e TikTok. Conteúdos com listas de dicas de locais para assistir aos jogos (33,1%) e oferta de cupons de descontos ou promoções (22,7%) também são bons atrativos.

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente no dia 11 de junho, com partidas distribuídas no México, Estados Unidos e Canadá.