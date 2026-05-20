Exclusivo: 7 em cada 10 brasileiros vão ver jogos da Copa fora de casa

Copa do Mundo 2026: saiba onde o brasileiro vai asssitir aos jogos (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 20 de maio de 2026 às 14h01.
Última atualização em 20 de maio de 2026 às 14h44.
É tempo de Copa do Mundo e o Brasil, diante do histórico de participação no mundial e engajamento da torcida, vai participar do jogo também fora do campo.
Segundo a pesquisa inédita “O Brasil em Modo Copa”, realizada pela plataforma de eventos Sympla e enviada à Casual EXAME em primeira mão, sete em cada dez torcedores planejam assistir aos jogos fora de casa. Destes, 97% pretendem acompanhá-los dentro da cidade onde moram, em bares, restaurantes ou eventos criados para transmissão das partidas.
O clima é de esperança. Ainda que o Brasil não vença o mundial desde 2002, menos de 2% dos entrevistados afirmaram que não acompanharão o evento ou não assistem aos jogos do Brasil com frequência. E o interesse vai além do time do coração: em um cenário em que a Seleção Brasileira é desclassificada, 45% dos torcedores continuarão assistindo aos jogos do torneio, ao menos nas fases finais (24,1%).
"A Copa continua sendo um dos maiores momentos de atenção coletiva do país, mas o comportamento evoluiu. Hoje, as pessoas buscam experiências que se encaixem na rotina e ampliem essa vivência fora de casa e em formato de evento”, analisa Pedro Rocha, estrategista de marketing da Sympla.
A pesquisa ouviu 470 pessoas, a maior parte do Sudeste (76,6%). Dos entrevistados, 56,1% são mulheres e 42,8% são homens. As principais faixas etárias foram 25 a 34 anos (33,8%), 35 a 44 anos (22,7%) e 45 a 54 anos (22,7%).
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o time oficial do Brasil na última segunda-feira, 17. O primeiro jogo da Seleção na Copa será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra a equipe do Marrocos.
Os torcedores já esperam assistir à partida fora de casa — e estão dispostos a pagar por uma boa experiência coletiva. Segundo o levantamento, quase metade do público entrevistado está disposta a investir, no máximo, R$ 60 pelo ingresso de acesso aos locais de transmissão.
O consumo também não para na porta de entrada: 75% deles confirmaram que pretendem consumir comidas e bebidas dentro dos estabelecimentos. E um em cada quatro planeja adquirir produtos temáticos, como copos personalizados e camisetas.
Para evitar problemas nos 45 minutos do segundo tempo, outra tendência consolidada pelo estudo é o hábito do planejamento antecipado. A preferência por garantir os ingressos de forma online e antecipada domina 69,1% das intenções de compra, contra 8,3% dos consumidores que optam por decidir na hora do evento.
Seja no bar, no evento do mundial ou em ambiente aberto, na hora de escolher para onde ir, os fatores motivadores principais são o clima de torcida (28,4%), a presença de telões (24,5%) e o encontro com amigos (19,4%).
Como mostra a pesquisa, é preciso estar atento às exigências técnicas e estruturais, que funcionam como barreira de entrada. A estrutura física do local (60,1%) e os protocolos de segurança (47,5%) lideram os critérios de decisão do público, superando a própria grade de atrações musicais ou extras (42,5%).
Para encontrar os locais, a jornada de descoberta e a busca por informações ocorrem majoritariamente nas redes sociais. O destaque vai para o Instagram, WhatsApp, YouTube e TikTok. Conteúdos com listas de dicas de locais para assistir aos jogos (33,1%) e oferta de cupons de descontos ou promoções (22,7%) também são bons atrativos.
A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente no dia 11 de junho, com partidas distribuídas no México, Estados Unidos e Canadá.