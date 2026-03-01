Fluminense x Vasco: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Carioca

O Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 18h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv e Premiere.

O Fluminense chega ao clássico após derrota para o Palmeiras no Brasileirão, resultado que interrompeu uma série de nove jogos sem perder — com oito vitórias e um empate. Antes do revés, o Tricolor vinha mostrando regularidade elevada e, em 2026, acumulou quatro vitórias em quatro clássicos sob o comando de Martín Zubeldía.

Para o confronto, o time terá baixas importantes. Facundo Bernal está suspenso e também entregue ao departamento médico, enquanto Nonato segue em recuperação. Germán Cano, em fase final de tratamento, ainda não reúne condições de jogo. Expulso no duelo de ida, Zubeldía não estará à beira do campo, e a equipe será dirigida por Maxi Cuberas.

Do outro lado, o Vasco também chega pressionado após derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro. O desempenho abaixo do esperado aumentou a cobrança por uma resposta imediata no clássico. Este será o segundo jogo sob o comando de Bruno Lazaroni, que assumiu após a saída de Fernando Diniz. A tendência é de força máxima, com dúvida apenas sobre Cuesta, que segue em tratamento.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Zubeldía/Maxi Cuberas)

Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules (Otávio), Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.

Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli (Brenner).

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Vasco hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, 18h, entre o Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.