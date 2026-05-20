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Olimpia x Vasco: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Vasco tenta encaminhar classificação fora de casa diante do Olimpia, no Paraguai

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h50.

Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

É um duelo direto pela liderança da chave: ambos os times somam sete pontos, mas o Vasco leva vantagem no saldo de gols.

Uma vitória fora de casa deixaria o Cruz-Maltino muito próximo da classificação e aumentaria as chances de terminar na liderança, posição decisiva, já que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final.

O segundo terá de disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Como chega o Olimpia para o confronto?

O clube paraguaio terá desfalques por suspensão e lesão, mas aposta na pressão em casa para dificultar a vida do Vasco. A equipe comandada por Fabián Bustos deve adotar postura agressiva nos primeiros minutos, tentando explorar jogadas pelas laterais e intensidade ofensiva.

O atacante Sebastián Ferreira é uma das principais referências ofensivas da equipe, ao lado de Adrián Alcaraz.

Como chega o Vasco para o confronto?

O Vasco não viajou com força máxima ao Paraguai. Foram poupados Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli e Adson. Além disso, Paulo Henrique e Cuiabano estão lesionados, e Spinelli é dúvida por estar acompanhando o nascimento da filha.

Sob o comando de Renato Gaúcho, a tendência é de uma equipe organizada defensivamente, buscando explorar os contra-ataques. Vale lembrar que, na terceira rodada, o Vasco já havia derrotado o Olimpia por 3 a 0 em São Januário.

Onde assistir Olimpia x Vasco ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ no streaming.

Que horas é o jogo Olimpia x Vasco hoje?

O confronto acontece às 19h (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Prováveis escalações

Olimpia (Técnico: Fabián Bustos): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Álex Franco e Juan Fernando Alfaro; Eduardo Delmás e Rubén Lezcano; Sebastián Ferreira e Adrián Alcaraz.
Vasco (Técnico: Renato Gaúcho): Léo Jardim; Tchê Tchê, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e JP (Matheus França); Marino, Nuno Moreira e Brenner.

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