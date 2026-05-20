Conduzir processos de fusões e aquisições sem desestruturar o clima organizacional é um dos maiores desafios de gestão na atualidade.

Fundada em Rio Claro, no interior de São Paulo, a Agger construiu uma trajetória de mais de três décadas no desenvolvimento de softwares para corretores e seguradoras operando com estruturas tradicionais.

A grande virada na governança corporativa ocorreu a partir de 2021 com a entrada de um grupo de investimentos e a chegada de Karina Collaço Garcia como CHRO, iniciando a profissionalização da área de Recursos Humanos em um momento de rápida expansão de mercado.

Desde então, a companhia enfrentou três grandes movimentos de consolidação ao integrar as operações da Infocap, em 2023, da Trindade, em 2024, e recentemente da Dimensa, um braço tecnológico robusto que conta com o ecossistema da B3 e da TOTVS entre seus sócios.

Ao colocar a cultura como o volante estratégico para alinhar os novos times sob os pilares de respeito e parceria, a Agger conquistou um turnover de apenas 0,67% e garantiu lugar entre as três empresas de maior destaque no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025. Esse modelo de resiliência cultural serve como referência para a abertura da 3ª edição da premiação em 2026.

Os indicadores de alta performance e a consolidação no mercado

A eficiência na condução dos processos de integração gerou indicadores de retenção muito acima da média observada no setor de tecnologia. Em setembro de 2025, a Agger registrou um Net Promoter Score (NPS) interno de 98 pontos e um índice de rotatividade de pessoal de apenas 0,67%.

A manutenção desses resultados em meio a um ecossistema com mais de 1.000 funcionários se apoia em uma política de benefícios voltada ao bem-estar e à clareza nas metas, incluindo suporte à saúde mental via telemedicina, plataformas de atividade física, cartões de benefícios flexíveis e programas de remuneração variável trimestral.

Para Karina Collaço Garcia, o papel principal do departamento de gestão de pessoas nessa nova fase corporativa é traduzir as complexidades do mercado em diretrizes claras para os liderados, reforçando que a tecnologia é o motor, mas a cultura é o volante. Essa estrutura de incentivos e cuidados fundamentou o reconhecimento público da organização, posicionando a marca entre as três melhores empresas do país em sua categoria de mercado.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.