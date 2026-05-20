Ela viu que os filhos escolhem o passeio da família. Hoje fatura milhões com diversão em shoppings

Tem gente que acredita que shopping centers são lugares para fazer compras e ir embora. Mas a mudança no comportamento do consumidor abriu espaço para outro tipo de visão. Muitas famílias também passaram a buscar experiências e entretenimento nesses espaços.

A Ludi Experience, fundada em 2021 por Marne Prates, é especializada em criar parques temáticos, ativações e experiências imersivas para o varejo brasileiro.

A empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 2,5 milhões em 2024, crescimento de 19% em relação aos 12 meses anteriores. No ano passado, a companhia avançou 22% e a expectativa é crescer ao menos 40% neste ano.

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Antes de abrir o próprio negócio, Marne trabalhou por quase duas décadas no mercado de shopping centers. Natural de Cuiabá, ela hoje divide a rotina entre São Paulo, onde acompanha a operação da empresa, e Mato Grosso, onde nasceu.

Marne construiu a carreira em grandes grupos do setor, como Ancar Ivanhoe, Argoplan e Grupo Saga Malls. Passou pelas áreas comercial, marketing, operações e gestão executiva, participou da implantação de empreendimentos e atuou como superintendente de shopping centers. A executiva tem MBA em gestão de shopping centers e especialização em finanças.

Ela conta que um dos momentos mais marcantes da trajetória aconteceu durante uma imersão na NRF, evento internacional de varejo realizado em Nova York. A experiência mudou a forma como enxergava consumo e comportamento. "Não eram apenas lojas. A cidade inteira era uma experiência", lembra.

A partir dali, Marne percebeu uma transformação no varejo. "Comecei a enxergar duas grandes âncoras que se fortaleceriam cada vez mais dentro dos shopping centers: o entretenimento e os serviços", afirma. Ou seja, os shoppings deixariam de ser apenas espaços de compra para se transformarem em ambientes de convivência e conexão emocional.

Naquela época, ela desenhou dois projetos para empreender, um voltado para serviços e outro para entretenimento e experiências. Acabou escolhendo o segundo caminho. "Somos uma empresa que une storytelling, operação, estratégia e encantamento de ponta a ponta", diz.

Apesar de ter um perfil realizador e inquieto, existia também uma motivação pessoal para abrir o negócio. Durante anos, precisou morar longe da família por causa da carreira. "Precisava construir algo grande sem abrir mão das minhas raízes e das pessoas que amo", comenta.

Experiência com o personagem Shrek: passeio em shopping como catalisador de conexão emocional na família (Divulgação/Divulgação)

Experiências para famílias

No início, a Ludi Experience era mais voltada para eventos e operações de entretenimento. Com o tempo, o modelo evoluiu e a empresa ampliou o portfólio. Atualmente, desenvolve experiências imersivas, parques temáticos, ativações promocionais, eventos licenciados e projetos de Natal para empreendimentos em diferentes regiões do Brasil.

A empresa trabalha com experiências licenciadas nacionais e internacionais, além de projetos próprios. Entre os clientes estão grupos regionais e grandes operadores do varejo brasileiro, todos em busca de projetos com potencial de geração de fluxo, inovação e experiências voltadas para o público familiar.

A inspiração para os projetos vem de referências internacionais, cinema, parques temáticos e tendências de varejo. Mas a fundadora afirma que outro pilar importante da marca vem da própria experiência como mãe.

Quando os filhos eram pequenos, conta Marne, os momentos de lazer em família eram raros por causa da rotina intensa de trabalho dela e do marido. Com o tempo, percebeu que eram as crianças que definiam os lugares para onde a família iria.

"Por isso, fazemos questão de desenvolver ambientes interativos, experiências compartilhadas e momentos que gerem conexão emocional entre as famílias", afirma.

Daqui para frente

O negócio ganhou escala quando a empresa deixou de atuar apenas com eventos tradicionais e passou a investir em experiências imersivas de grande porte. Um dos marcos foi a criação de operações itinerantes como o Parque do Batman, em uma turnê por shoppings da rede Iguatemi, e o Parque da Galinha Pintada, realizado em empreendimentos da Sonae Sierra no Brasil.

Outro movimento importante, considerado divisor de águas, foi a entrada nos projetos de Natal. Segundo Marne, a data reúne elementos que se conectam diretamente com a proposta da empresa, como memória afetiva, convivência e experiência coletiva.

A Ludi opera com uma estrutura híbrida, formada por equipe fixa, parceiros e equipes montadas de acordo com cada projeto. Nos últimos anos, ampliou as parcerias nas áreas de cenografia, engenharia e experiências imersivas e, mais recentemente, fechou uma joint venture para ampliar a capacidade de criação, cenografia e operação nacional.

Além do lançamento mundial do Parque Dreamworks, pela primeira vez com todos os personagens de animação da Universal Studios em uma turnê itinerante pelos principais shoppings do país, a empresa também prepara novos projetos licenciados e experiências inéditas para ampliar a presença no mercado brasileiro de entretenimento para varejo.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.