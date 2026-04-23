Copa do Mundo 2026: veja a lista dos craques que não conseguiram classificação

A ausência de seleções em uma Copa do Mundo não se restringe a equipes de menor tradição. A edição de 2026, mesmo com a ampliação para 48 participantes, deixou de fora jogadores de destaque do futebol internacional. O cenário reforça o nível de competitividade das Eliminatórias e a dificuldade de classificação.

Entre os nomes que ficaram pelo caminho, aparecem atletas com presença frequente em decisões da UEFA Champions League. Casos como Gianluigi Donnarumma, Robert Lewandowski e Victor Osimhen indicam que desempenho individual não assegura vaga no torneio.

A lista reúne 10 jogadores que não conseguiram classificação para o Mundial por diferentes contextos, que vão de crises em seleções tradicionais a projetos ainda em desenvolvimento.

Itália fora e sequência histórica negativa

O goleiro Gianluigi Donnarumma, atualmente no Manchester City, ainda não disputou uma Copa do Mundo. A Seleção Italiana foi eliminada pela Bósnia e Herzegovina na repescagem europeia.

A eliminação representou a terceira ausência consecutiva da Itália em Copas do Mundo, configurando um marco negativo na história da seleção. O elenco ainda conta com atletas como Tonali e Barella, que também ficaram fora do torneio.

Lewandowski e possível despedida

Robert Lewandowski, jogador do Barcelona, não conseguiu classificar a Seleção Polonesa, eliminada pela Suécia na repescagem. O atacante, aos 37 anos, indicou a possibilidade de encerrar sua trajetória na equipe nacional.

África e Europa também com ausências

Victor Osimhen, destaque do Galatasaray, não levou a Seleção Nigeriana ao Mundial, eliminada pela RD Congo. O jogador soma 35 gols pela seleção.

Christian Eriksen também ficou fora após a Seleção Dinamarquesa ser superada pela Tchéquia na repescagem. O atleta atua no Wolfsburg e lidera estatísticas históricas da equipe nacional.

Jovens nomes e seleções fora da disputa

A Seleção Sérvia, liderada por Dusan Vlahovic, não alcançou sequer a repescagem. A Seleção Húngara, de Dominik Szoboszlai, terminou atrás de Portugal e Irlanda.

No continente sul-americano, Alexis Sánchez não conseguiu evitar a eliminação da Seleção Chilena, que terminou na última posição das Eliminatórias.

Casos de Seleções Emergentes e experientes

A Seleção da Geórgia segue sem participações em Copas. Khvicha Kvaratskhelia, jogador do Paris Saint-Germain, aparece como referência para ciclos futuros.

Na América Central, Keylor Navas não conseguiu levar a Seleção da Costa Rica ao torneio, apesar da ampliação de vagas.

Já Jan Oblak, do Atlético de Madrid, segue sem disputar uma Copa. A Seleção Eslovena somou quatro pontos nas Eliminatórias e ficou fora da classificação.

Os casos reforçam que a ampliação do torneio não elimina a competitividade do processo classificatório, mantendo a Copa do Mundo como um objetivo restrito a seleções que conseguem consistência ao longo das Eliminatórias.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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