Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026; veja como comprar

A Fifa (Federação Internacional do Futebol) abrirá nesta quarta-feira, 22, a 50 dias do início da Copa do Mundo, uma nova etapa de venda de ingressos para as 104 partidas do torneio, que começa em 11 de junho, informou a entidade nesta terça-feira, 21.

Como a venda vai funcionar?

Segundo comunicado oficial, ingressos serão comercializados em modelo de ordem de chegada, com transações realizadas em tempo real conforme a disponibilidade.

"Os ingressos serão vendidos por ordem de chegada e as compras serão realizadas em tempo real, conforme a disponibilidade", explicou o órgão, que indicou início das vendas às 12h (horário de Brasília), por meio do site oficial fifa.com/tickets/.

"Além desta série de ingressos, outros continuarão sendo colocados à venda regularmente até a final de 19 de julho", também conforme disponibilidade, acrescentou a Fifa.

Em resposta à agência AFP, uma porta-voz da entidade detalhou que essa fase contempla entradas das categorias 1 a 3, além de assentos localizados nas primeiras fileiras, a depender da partida.

"As vendas de ingressos continuam fortes, com grande interesse por todas as partidas", afirmou.

Dados divulgados pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, indicam que mais de 5 milhões de ingressos já foram comercializados, de um total aproximado de 7 milhões disponibilizados, considerando a capacidade dos 16 estádios que sediarão os jogos.

A edição da Copa do Mundo, organizada por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções e 104 partidas, sendo 78 realizadas em território norte-americano.

A política de preços tem sido alvo de questionamentos. A Fifa enfrenta críticas relacionadas a valores considerados elevados, em contraste com compromissos assumidos no período de escolha dos países-sede.

Em 24 de março, a Federação de Torcedores Europeus (FSE) e a Euroconsumers, entidade de defesa do consumidor no continente, informaram que acionaram a Comissão Europeia contra a Fifa. O processo menciona abuso de posição dominante e questiona procedimentos de venda classificados como "opacos e desleais".

A entidade sustenta que a definição de preços segue critérios de demanda e de variação conforme a atratividade de cada partida. Segundo Infantino, o volume de interesse é "descomunal", o que influencia o modelo de precificação adotado.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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*Com informações da agência AFP.