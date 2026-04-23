Copa do Mundo 2026: Itália diz que ideia de entrar no lugar do Irã é 'vergonhosa'

Após reportagem do Financial Times revelar que um aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou à Fifa uma proposta para retirar o Irã da Copa do Mundo e incluir a Itália em seu lugar, autoridades do governo italiano reagiram de forma crítica à iniciativa.

Nesta quinta-feira, o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, classificou a ideia como inadequada. “Li a notícia e ela me parece vergonhosa. Me daria vergonha”, afirmou o ministro, ao comentar a matéria publicada pelo jornal britânico.

O ministro do Esporte, Andrea Abodi, também se posicionou contra a proposta e descartou qualquer possibilidade de articulação política para recolocar a seleção italiana no torneio. “Não é oportuno. A classificação se conquista em campo”, declarou.

Terceira Copa consecutiva fora

O presidente do Comitê Olímpico Italiano (Coni), Luciano Buonfiglio, adotou um tom ainda mais duro ao comentar o assunto. “Primeiro, não creio que isso seja possível. Segundo, eu me sentiria ofendido. É preciso ir por merecimento”, afirmou.

A Itália está fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva após ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina nas repescagens europeias. O futebol do país passa por um momento de instabilidade, marcado por uma crise política interna, renúncias de dirigentes de alto escalão e a indefinição quanto ao comando técnico da seleção.