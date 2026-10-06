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BGS 2026: veja preços dos ingressos, horários e o que esperar do evento

A Brasil Game Show será realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 9 e 12 de outubro; confira os horários, preços atuais e opções de transporte

BGS 2026: maior feira de games da América Latina acontece em outubro, em São Paulo (Reprodução / @brasilgameshow/Instagram)

BGS 2026: maior feira de games da América Latina acontece em outubro, em São Paulo (Reprodução / @brasilgameshow/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05h02.

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A Brasil Game Show (BGS) acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A 17ª edição da feira terá quatro dias de programação dedicada ao universo dos games.

O evento reúne novidades da indústria, lançamentos, experiências de marcas, áreas para testar jogos, competições de esports, cosplayers e convidados ligados ao setor. A programação também inclui encontros com criadores, profissionais da indústria e atrações voltadas aos fãs de games.

Os ingressos estão atualmente no 8º lote e os preços variam de acordo com a data e o tipo de acesso escolhido.

Horários e dias de feira

A BGS será realizada durante quatro dias, aproveitando o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Os horários são:

  • 9 de outubro, sexta-feira: das 13h às 21h;
  • 10 de outubro, sábado: das 12h às 21h;
  • 11 de outubro, domingo: das 12h às 21h;
  • 12 de outubro, segunda-feira e feriado: das 12h às 21h.

No dia 9, a BGS Conference acontece das 11h30 às 13h. O primeiro dia também possui programação voltada à imprensa e profissionais do setor, além das modalidades de ingresso que dão acesso à data.

Quanto custam os ingressos da BGS 2026?

Ingressos comuns

  • 9 de outubro, sexta-feira: esgotado;
  • 10 de outubro, sábado: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);
  • 11 de outubro, domingo: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);
  • 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 179 (meia entrada) a R$ 358 (inteira).

Ingressos premium

  • 9 de outubro, sexta-feira: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);
  • 10 de outubro, sábado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);
  • 11 de outubro, domingo: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);
  • 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

Camarotes

  • 9 de outubro, sexta-feira: R$ 624;
  • 10 de outubro, sábado: R$ 624;
  • 11 de outubro, domingo: R$ 624;
  • 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 624.

Passaportes

  • Passaporte de 10 a 12 de outubro: R$ 443 (meia entrada) e R$ 886 (inteira);
  • Passaporte Premium (de 9 a 12 de outubro): R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira);
  • Passaporte Business (de 9 a 12 de outubro): R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira);
  • Camarote Passaporte: R$ 2.481.

O que terá na BGS 2026?

A programação inclui atrações como BGS Talks, BGS Meet & Greet, BGS Cosplay, BGS Conference, campeonatos e áreas dedicadas a jogos. A organização também disponibiliza um aplicativo oficial com mapa do evento, programação, atrações, expositores, jogos e brindes.

Entre os nomes já anunciados estão a SEGA, a Video Game Orchestra e convidados internacionais ligados à indústria, como Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, além de profissionais envolvidos em "Alien: Isolation 2".

A programação também já inclui experiências competitivas e encontros com criadores e equipes de esports. Entre os destaques divulgados estão atividades da Team Liquid, incluindo torneios de VALORANT, Meet & Greet e conversas no palco.

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