BGS 2026: veja preços dos ingressos, horários e o que esperar do evento

A Brasil Game Show (BGS) acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A 17ª edição da feira terá quatro dias de programação dedicada ao universo dos games.

O evento reúne novidades da indústria, lançamentos, experiências de marcas, áreas para testar jogos, competições de esports, cosplayers e convidados ligados ao setor. A programação também inclui encontros com criadores, profissionais da indústria e atrações voltadas aos fãs de games.

Os ingressos estão atualmente no 8º lote e os preços variam de acordo com a data e o tipo de acesso escolhido.

Horários e dias de feira

A BGS será realizada durante quatro dias, aproveitando o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Os horários são:

9 de outubro, sexta-feira: das 13h às 21h;

das 13h às 21h; 10 de outubro, sábado: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; 11 de outubro, domingo: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; 12 de outubro, segunda-feira e feriado: das 12h às 21h.

No dia 9, a BGS Conference acontece das 11h30 às 13h. O primeiro dia também possui programação voltada à imprensa e profissionais do setor, além das modalidades de ingresso que dão acesso à data.

Quanto custam os ingressos da BGS 2026?

Ingressos comuns

9 de outubro, sexta-feira: esgotado;

esgotado; 10 de outubro, sábado: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);

R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira); 11 de outubro, domingo: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);

R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira); 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 179 (meia entrada) a R$ 358 (inteira).

Ingressos premium

9 de outubro, sexta-feira: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 10 de outubro, sábado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 11 de outubro, domingo: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

Camarotes

9 de outubro, sexta-feira: R$ 624;

R$ 624; 10 de outubro, sábado: R$ 624;

R$ 624; 11 de outubro, domingo: R$ 624;

R$ 624; 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 624.

Passaportes

Passaporte de 10 a 12 de outubro: R$ 443 (meia entrada) e R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) e R$ 886 (inteira); Passaporte Premium (de 9 a 12 de outubro): R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira);

R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira); Passaporte Business (de 9 a 12 de outubro): R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira);

R$ 804 (meia entrada) e R$ 1608 (inteira); Camarote Passaporte: R$ 2.481.

O que terá na BGS 2026?

A programação inclui atrações como BGS Talks, BGS Meet & Greet, BGS Cosplay, BGS Conference, campeonatos e áreas dedicadas a jogos. A organização também disponibiliza um aplicativo oficial com mapa do evento, programação, atrações, expositores, jogos e brindes.

Entre os nomes já anunciados estão a SEGA, a Video Game Orchestra e convidados internacionais ligados à indústria, como Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, além de profissionais envolvidos em "Alien: Isolation 2".

A programação também já inclui experiências competitivas e encontros com criadores e equipes de esports. Entre os destaques divulgados estão atividades da Team Liquid, incluindo torneios de VALORANT, Meet & Greet e conversas no palco.