BGS 2026: veja preços dos ingressos, horários e o que esperar do evento

BGS 2026: maior feira de games da América Latina acontece em outubro, em São Paulo (Reprodução / @brasilgameshow/Instagram)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05h02.
A Brasil Game Show (BGS) acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A 17ª edição da feira terá quatro dias de programação dedicada ao universo dos games.
O evento reúne novidades da indústria, lançamentos, experiências de marcas, áreas para testar jogos, competições de esports, cosplayers e convidados ligados ao setor. A programação também inclui encontros com criadores, profissionais da indústria e atrações voltadas aos fãs de games.
Os ingressos estão atualmente no 8º lote e os preços variam de acordo com a data e o tipo de acesso escolhido.
A BGS será realizada durante quatro dias, aproveitando o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
Os horários são:
No dia 9, a BGS Conference acontece das 11h30 às 13h. O primeiro dia também possui programação voltada à imprensa e profissionais do setor, além das modalidades de ingresso que dão acesso à data.
A programação inclui atrações como BGS Talks, BGS Meet & Greet, BGS Cosplay, BGS Conference, campeonatos e áreas dedicadas a jogos. A organização também disponibiliza um aplicativo oficial com mapa do evento, programação, atrações, expositores, jogos e brindes.
Entre os nomes já anunciados estão a SEGA, a Video Game Orchestra e convidados internacionais ligados à indústria, como Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, além de profissionais envolvidos em "Alien: Isolation 2".
A programação também já inclui experiências competitivas e encontros com criadores e equipes de esports. Entre os destaques divulgados estão atividades da Team Liquid, incluindo torneios de VALORANT, Meet & Greet e conversas no palco.