Esporte

Fase de grupos copa 2026

Por que Richarlison virou o 'pai do bebê'? Entenda o meme que dominou as redes

Meme envolvendo Richarlison, sua esposa e o filho do casal conquistou a internet e ultrapassou o universo do futebol

'Pai do bebê': Brincadeira criada por familiares do atacante viralizou entre jovens e gerou milhares de comentários nas redes (Antonio Borga/Getty Images)

'Pai do bebê': Brincadeira criada por familiares do atacante viralizou entre jovens e gerou milhares de comentários nas redes (Antonio Borga/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de junho de 2026 às 20h41.

O atacante Richarlison, do Tottenham, ganhou um apelido inesperado nas redes sociais nos últimos meses. Conhecido pelos torcedores como Pombo, o jogador passou a ser chamado de "pai do bebê", expressão que viralizou entre milhões de usuários e ultrapassou as fronteiras do futebol.

A brincadeira ganhou ainda mais força durante o período de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, quando o nome do atacante voltou ao centro das discussões nas redes — embora o atacante tenha ficado de fora dos escolhidos por Carlo Ancelotti.

Como surgiu o meme?

A origem da expressão está ligada ao nascimento de Richarlison Jr., filho do jogador com a influenciadora Amanda Araújo. Quem ajudou a popularizar a brincadeira foi Dudu Daibert, irmão de Amanda e tio da criança. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele passou a se referir ao sobrinho apenas como "bebê", sem utilizar o nome da criança.

A repetição acabou chamando a atenção dos seguidores, que transformaram a situação em uma piada recorrente nas plataformas digitais.

A criação da "família do bebê"

Com o crescimento do meme, outros membros da família também receberam apelidos criados pelos internautas. Amanda Araújo passou a ser chamada de "ex-gra", uma abreviação bem-humorada para ex-grávida. Já Dudu Daibert ficou conhecido como "tio do bebê".

Dentro dessa lógica, Richarlison naturalmente recebeu o título de "pai do bebê", apelido que rapidamente se espalhou pela internet.

Richarlison celebra o ouro nas Olímpiadas de Tóquio (Tiziana Fabi / AFP)  (IZIANA FABI/Getty Images)

O meme chegou ao futebol

A brincadeira deixou de ser apenas um fenômeno entre seguidores da família e alcançou o universo esportivo. Quando Carlo Ancelotti anunciou os convocados para a Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores utilizaram o apelido para comentar a ausência do atacante na lista final.

Nas redes sociais, publicações questionando a não convocação do "pai do bebê" viralizaram e ajudaram a ampliar ainda mais a popularidade da expressão.

A reação de Richarlison

O próprio jogador demorou para perceber a dimensão do fenômeno. Em um vídeo compartilhado por Amanda Araújo, Richarlison descobriu que havia se tornado personagem de um dos memes mais comentados do país. A reação foi de surpresa ao entender a quantidade de pessoas que já utilizavam o apelido nas redes sociais.

Jogador não vive boa fase no Tottenham

Além do fenômeno nas redes sociais, Richarlison vive um momento de incerteza na carreira. Segundo o ex-jogador Danny Murphy, em entrevista ao GOAL, publicada nesta sexta-feira, 12, o atacante brasileiro pode ser uma das "vítimas colaterais" da reformulação planejada pelo técnico Roberto De Zerbi no Tottenham. Após duas temporadas abaixo das expectativas na Premier League — o time quase foi rebaixado na temporada atual, terminando o campeonato na primeira posição acima da zona de rebaixamento —, o clube inglês estuda mudança no elenco para tentar retomar o protagonismo.

Nesse cenário, Richarlison aparece como um dos nomes cotados para deixar Londres durante a janela de transferências de verão. Na última temporada, o brasileiro também perdeu espaço por enfrentar problemas físicos que o deixaram inapto para jogar por longos períodos. Em janeiro de 2026, por exemplo, uma lesão muscular na coxa afastou Richarlison dos gramados por cerca de dois meses, interrompendo sua sequência justamente em uma fase decisiva da temporada.

Acompanhe tudo sobre:MemesJogadores de futebolInternetCelebridades

Mais de Esporte

'Podemos competir com todo mundo', diz Ancelotti antes de estreia na Copa

Marcelo é escoltado após ficar cercado por protestos no México, diz jornal

Ancelotti diz que Neymar será integrado ao grupo da seleção no jogo da próxima semana de Copa

Brasil pode fazer até hoje mudanças na lista da Copa; veja como funciona a regra da Fifa

Mais na Exame

Pop

Após mais de uma década, franquia 'Anjos da Lei' pode voltar aos cinemas

Economia

PIB paulista avança 3,2% em março puxado pela indústria

Esporte

'Podemos competir com todo mundo', diz Ancelotti antes de estreia na Copa

Carreira

‘Você quer chegar? Se prepare’: da tecnologia aos conselhos, uma trajetória movida por preparo