Por que Richarlison virou o 'pai do bebê'? Entenda o meme que dominou as redes

O atacante Richarlison, do Tottenham, ganhou um apelido inesperado nas redes sociais nos últimos meses. Conhecido pelos torcedores como Pombo, o jogador passou a ser chamado de "pai do bebê", expressão que viralizou entre milhões de usuários e ultrapassou as fronteiras do futebol.
A origem da expressão está ligada ao nascimento de Richarlison Jr., filho do jogador com a influenciadora Amanda Araújo. Quem ajudou a popularizar a brincadeira foi Dudu Daibert, irmão de Amanda e tio da criança. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele passou a se referir ao sobrinho apenas como "bebê", sem utilizar o nome da criança.
A repetição acabou chamando a atenção dos seguidores, que transformaram a situação em uma piada recorrente nas plataformas digitais.
aqui no brasil o richarlison voltou a ser comentado porque o cunhado dele passou a viralizar com esse vídeo onde ele brinca de chamar o sobrinho somente por Bebê ao invés do nome dele, então todos passaram a chamar ele de Tio do Bebê, o richarlison é chamado de Pai do Bebê e+ pic.twitter.com/DDymrXmklf
Com o crescimento do meme, outros membros da família também receberam apelidos criados pelos internautas. Amanda Araújo passou a ser chamada de "ex-gra", uma abreviação bem-humorada para ex-grávida. Já Dudu Daibert ficou conhecido como "tio do bebê".
Dentro dessa lógica, Richarlison naturalmente recebeu o título de "pai do bebê", apelido que rapidamente se espalhou pela internet.
Richarlison celebra o ouro nas Olímpiadas de Tóquio (Tiziana Fabi / AFP) (IZIANA FABI/Getty Images)
O meme chegou ao futebol
A brincadeira deixou de ser apenas um fenômeno entre seguidores da família e alcançou o universo esportivo. Quando Carlo Ancelotti anunciou os convocados para a Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores utilizaram o apelido para comentar a ausência do atacante na lista final.
O próprio jogador demorou para perceber a dimensão do fenômeno. Em um vídeo compartilhado por Amanda Araújo, Richarlison descobriu que havia se tornado personagem de um dos memes mais comentados do país. A reação foi de surpresa ao entender a quantidade de pessoas que já utilizavam o apelido nas redes sociais.
A EX GRA CONTANDO PRO PAI DO BEBÊ (o adulto/richarlidad/richalifather) SOBRE A LORE DO BEBÊ E DA CONVOCAÇÃO DELA E DO TIO DO BEBÊ PRA COPA KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PabHf1ppBH
Além do fenômeno nas redes sociais, Richarlison vive um momento de incerteza na carreira. Segundo o ex-jogador Danny Murphy, em entrevista ao GOAL, publicada nesta sexta-feira, 12, o atacante brasileiro pode ser uma das "vítimas colaterais" da reformulação planejada pelo técnico Roberto De Zerbi no Tottenham. Após duas temporadas abaixo das expectativas na Premier League — o time quase foi rebaixado na temporada atual, terminando o campeonato na primeira posição acima da zona de rebaixamento —, o clube inglês estuda mudança no elenco para tentar retomar o protagonismo.
Nesse cenário, Richarlison aparece como um dos nomes cotados para deixar Londres durante a janela de transferências de verão. Na última temporada, o brasileiro também perdeu espaço por enfrentar problemas físicos que o deixaram inapto para jogar por longos períodos. Em janeiro de 2026, por exemplo, uma lesão muscular na coxa afastou Richarlison dos gramados por cerca de dois meses, interrompendo sua sequência justamente em uma fase decisiva da temporada.