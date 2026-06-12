Por que Richarlison virou o 'pai do bebê'? Entenda o meme que dominou as redes

A brincadeira ganhou ainda mais força durante o período de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, quando o nome do atacante voltou ao centro das discussões nas redes — embora o atacante tenha ficado de fora dos escolhidos por Carlo Ancelotti.

Como surgiu o meme?

A origem da expressão está ligada ao nascimento de Richarlison Jr., filho do jogador com a influenciadora Amanda Araújo. Quem ajudou a popularizar a brincadeira foi Dudu Daibert, irmão de Amanda e tio da criança. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele passou a se referir ao sobrinho apenas como "bebê", sem utilizar o nome da criança.

A repetição acabou chamando a atenção dos seguidores, que transformaram a situação em uma piada recorrente nas plataformas digitais.

aqui no brasil o richarlison voltou a ser comentado porque o cunhado dele passou a viralizar com esse vídeo onde ele brinca de chamar o sobrinho somente por Bebê ao invés do nome dele, então todos passaram a chamar ele de Tio do Bebê, o richarlison é chamado de Pai do Bebê e+ pic.twitter.com/DDymrXmklf — ninha VAI VER O AESPA 🍋‍🟩 (@rainhaeri) June 10, 2026

A criação da "família do bebê"

Com o crescimento do meme, outros membros da família também receberam apelidos criados pelos internautas. Amanda Araújo passou a ser chamada de "ex-gra", uma abreviação bem-humorada para ex-grávida. Já Dudu Daibert ficou conhecido como "tio do bebê".

Dentro dessa lógica, Richarlison naturalmente recebeu o título de "pai do bebê", apelido que rapidamente se espalhou pela internet.

Richarlison celebra o ouro nas Olímpiadas de Tóquio (Tiziana Fabi / AFP) (IZIANA FABI/Getty Images)

O meme chegou ao futebol

A brincadeira deixou de ser apenas um fenômeno entre seguidores da família e alcançou o universo esportivo. Quando Carlo Ancelotti anunciou os convocados para a Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores utilizaram o apelido para comentar a ausência do atacante na lista final.

Nas redes sociais, publicações questionando a não convocação do "pai do bebê" viralizaram e ajudaram a ampliar ainda mais a popularidade da expressão.

nós mulheres q estamos indignadas por não terem convocado o pai do bebê pic.twitter.com/A6sA4a1qSj — bia៹ (@givrept) June 12, 2026

A reação de Richarlison

O próprio jogador demorou para perceber a dimensão do fenômeno. Em um vídeo compartilhado por Amanda Araújo, Richarlison descobriu que havia se tornado personagem de um dos memes mais comentados do país. A reação foi de surpresa ao entender a quantidade de pessoas que já utilizavam o apelido nas redes sociais.

A EX GRA CONTANDO PRO PAI DO BEBÊ (o adulto/richarlidad/richalifather) SOBRE A LORE DO BEBÊ E DA CONVOCAÇÃO DELA E DO TIO DO BEBÊ PRA COPA KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PabHf1ppBH — bre. (@amanimslove) May 22, 2026

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