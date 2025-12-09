Copa do Mundo 2026: como funciona a classificação? Entenda o novo sistema

A Copa do Mundo de 2026 terá um novo sistema de classificação, que ampliou o número de participantes de 32 para 48 seleções. A mudança altera a distribuição de vagas entre as confederações, aumenta o número de classificados diretos pelas Eliminatórias e reforça o papel das repescagens internacionais.

Com três países-sede - Estados Unidos, Canadá e México - já garantidos na competição, as demais seleções buscam vaga por meio das Eliminatórias continentais, organizadas pelas seis confederações da Fifa. O processo continua sendo regional, mas com mais vagas disponíveis em todas as áreas do mundo.

A ampliação permite menos "reprovações" nas Eliminatórias e que mais seleções cheguem ao Mundial sem depender exclusivamente de repescagens.

Como funciona o novo sistema

A base do sistema permanece a mesma: cada confederação organiza suas Eliminatórias. A diferença está no aumento do número de vagas diretas, além da criação de um modelo ampliado de repescagem intercontinental.

As vagas são distribuídas entre África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania, com acréscimo proporcional para confederações que antes tinham poucas chances de classificação. A Europa segue com o maior número de classificados, enquanto África e Ásia passam a enviar mais seleções ao torneio.

As repescagens intercontinentais também ganham mais peso. Em vez de confrontos isolados, elas passam a ser decididas em minitorneios, disputados pouco antes da Copa, reunindo seleções de continentes diferentes.

Com todas as vagas preenchidas, as 48 seleções classificadas avançam para a fase final do Mundial. Na Copa, elas foram divididas em 12 grupos de quatro equipes, com avanço dos dois primeiros colocados de cada grupo e dos oito melhores terceiros.

Esse formato cria uma nova fase eliminatória, fazendo com que o campeão precise disputar oito jogos ao longo do torneio. Ao todo, a Copa de 2026 terá 104 partidas, o maior número da história.