Inter cresce 40% em marketing com avanço de 70% em patrocínio e publicidade

O Sport Club Internacional encerrou 2025 com crescimento consolidado superior a 40% na receita da área de marketing e receitas na comparação com o ano anterior.

Segundo o Colorado, o resultado foi impulsionado pelo avanço de 70% no B2B, que reúne patrocínio e publicidade, além de alta de 53% em licenciamento e varejo, tanto on-line quanto físico, e de 15% no B2C, ligado ao programa de sócios.

O desempenho em publicidade e patrocínio manteve uma trajetória de expansão já observada nos anos anteriores. De 2022 para 2023, o crescimento havia sido de 39%. De 2023 para 2024, de 15%. Em 2025, a alta foi de 70% sobre 2024. Dentro desse bloco, os patrocínios cresceram 32%, enquanto a publicidade avançou 254%.

Ao longo do ano, o departamento comercial firmou mais de 50 acordos com marcas de 12 setores, entre eles tecnologia, saúde, banking, alimentos e varejo. O movimento ampliou a base de parceiros e reduziu a concentração de receitas em poucos contratos.

Atualmente, a lista de patrocinadores inclui do time gaúcho inclui: Adidas, Zé Delivery, KNN Idiomas, Banrisul, Unimed, Cigame, Allu, Panvel e Postos SIM

Nas plataformas digitais, os números também são positivos. O clube registrou aumento de mais de 6 mil publicações em relação a 2024. O volume de impressões chegou a 2,6 bilhões em 2025, alta de 42%.

Segundo a Horizm, o valor estimado de equivalência publicitária nas plataformas digitais foi de R$ 81 milhões para os parceiros comerciais. Considerando também as transmissões de jogos, o valor total estimado de exposição de marca ultrapassou R$ 245 milhões, conforme métricas da Horizm e do Ibope Repucom. Os indicadores de exposição não representam receita contábil, mas são utilizados pelo mercado para mensurar retorno publicitário.

Licenciamento e varejo

No varejo, a pré-venda de uniformes registrou recorde e se tornou a maior da história da Netshoes, com 1.975 camisas vendidas em 38 minutos.

No consolidado do ano, houve crescimento de 58% nas receitas com a Adidas, 60% com licenciados e colaborações com marcas como Approve, Cancha e Reserva, além de alta de 18% nas lojas físicas e de 81% nas lojas virtuais. A receita geral da área de licenciamento e varejo avançou 53%.

“O desempenho de 2025 consolida uma transformação estrutural na forma como o Internacional organiza e governa suas receitas. Mais do que crescimento pontual, estruturamos um modelo de arquitetura comercial orientado por previsibilidade, priorização estratégica e diversificação de fontes”, diz Marcos Silveira, Chief Marketing & Revenue Officer do Internacional.

“Reduzimos a concentração, ampliamos nossa capacidade de geração de negócios e passamos a tratar marca, dados e relacionamento como ativos estruturais do clube”, completa o executivo.

Alta de 15% no programa de sócio

Na relação com torcedores, o clube ultrapassou, em abril, a marca de 150 mil sócios. A receita anual do programa cresceu 15%, com aumento de 25% no ticket médio.

As campanhas realizadas ao longo do ano geraram R$ 10,75 milhões adicionais em receitas. A taxa de retenção do programa passou de 1,8% para 12%. Ao todo, foram realizados mais de 170 mil atendimentos em todos os canais de comunicação.

“Os números de 2025 refletem um trabalho estruturado que vem sendo construído nos últimos anos e nosso crescimento mostra que o mercado reconhece a força da marca do Internacional. Ampliamos nossa presença, diversificamos receitas e fortalecemos a conexão com a torcida”, diz Nelson Berny Pires, vice-presidente de Marketing do clube.

Entre as iniciativas institucionais, o Museu do Inter registrou aumento de 128% no número de visitantes, com 53 mil pessoas ao longo do ano. Foram realizadas 16 exposições e recebidas 393 escolas. Projetos sociais e ações com consulados também registraram expansão.

Modelo comercial híbrido

Para 2026, o clube prevê consolidar um modelo comercial híbrido, combinando ativos institucionais com novas frentes estruturadas de monetização, dados e relacionamento, com foco em ampliar previsibilidade e sustentabilidade de receitas no médio e longo prazo.

As receitas informadas têm base em apuração gerencial interna e estão em processo de auditoria externa, podendo sofrer ajustes não materiais até a divulgação do fechamento oficial. Os valores de exposição de marca referem-se a estimativas de equivalência publicitária e não constituem receita contábil do clube.