Copa do mundo 2026: quanto custa e onde comprar o ingresso para a final?

Ingressos da Copa do Mundo 2026 pode custar mais de US$10 mil (Imagem gerada por IA/EXAME)
Colaboradora
Publicado em 6 de julho de 2026 às 11h59.
A final da Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.
Quem quiser garantir presença de última hora vai encontrar ingressos de revenda a partir de aproximadamente US$ 12.966 (cerca de R$ 67 mil), de acordo com o site oficial da Fifa.
O preço final, no entanto, está sujeito à alterações e à disponibilidade dos ingressos.
A Copa de 2026, sediada em Estados Unidos, México e Canadá, quebrou os parâmetros de preço do futebol de seleções.
Em 2022, no Catar, cambistas cobravam em média US$ 2.500 pela final entre Argentina e França. Hoje, o ingresso mais barato de revenda já custa cerca de cinco vezes mais.
O principal motivo é a precificação dinâmica. Pela primeira vez na história, a Fifa permitiu que os próprios torcedores revendessem ingressos pelo valor que quisessem no marketplace oficial.
Antes, a revenda só podia ser feita pelo preço de face original.
A entidade fica com 15% de comissão em cada transação, tanto na compra quanto na venda.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, atribuiu os valores à demanda "exorbitante" pelo torneio.
Nem todo mundo aceitou isso calado. Em 24 de março de 2026, a Federação de Torcedores Europeus (FSE) e a entidade de defesa do consumidor Euroconsumers acionaram a Comissão Europeia contra a Fifa, alegando abuso de posição dominante e procedimentos de venda "opacos e desleais".
Mesmo assim, a demanda recorde manteve os preços da final no patamar mais alto já visto em qualquer evento esportivo.
Do assento mais barato ao mais caro, veja como ficou a escala de valores do torneio.
No topo da pirâmide, quatro assentos juntos atrás de um dos gols no MetLife Stadium foram colocados à venda por US$ 2,3 milhões cada no marketplace oficial da Fifa.
Assentos de Categoria 1, duas fileiras à frente, chegaram a ser revendidos por pouco mais de US$ 16 mil, e alguns mais próximos do campo passaram de US$ 24 mil.
Para quem só quer entrar no estádio, o preço mínimo de revenda encontrado em julho foi de US$ 12.966,48, um acréscimo de 548% sobre o valor de face original de US$ 2 mil desse ingresso específico.
Já o ingresso mais barato para cadeirantes estava perto de US$ 15 mil em abril.
Antes da escalada da revenda, os ingressos vendidos diretamente pela Fifa para a final variavam entre US$ 5.785 e US$ 10.990, dependendo da categoria de assento.
O teto de US$ 10.990 segue sendo oferecido na atual fase de vendas de última hora, por ordem de chegada.
No outro extremo, a Fifa reservou uma cota de ingressos a US$ 60 para todas as 104 partidas do torneio, incluindo a final.
Essa faixa, porém, é exclusiva para torcedores das seleções classificadas, com prioridade e sorteio pelas federações
O único canal seguro para comprar ingressos nesta reta final é a seção de Ingressos e Hospitalidade do site oficial da Fifa, em fifa.com/tickets.
O sistema atual funciona por ordem de chegada, com vendas em tempo real conforme a disponibilidade de novos lotes.
Dentro do portal, fica o marketplace oficial de revenda e troca. É lá que torcedores que não podem mais comparecer aos jogos colocam seus ingressos à venda.
A Fifa verifica os anúncios, mas não controla o preço pedido pelo vendedor.
Comprar fora desse ecossistema é arriscado. Os ingressos da Copa 2026 são 100% digitais, acessados só pelo aplicativo oficial da Fifa, via QR Code.
Não existe ingresso físico, e prints ou capturas de tela não são aceitos na entrada
No MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, região metropolitana de Nova York.
Sim, mas cada vez mais raros. A Fifa segue liberando lotes por ordem de chegada na fase de vendas de última hora.
Não. Todo o processo é digital, do sorteio à validação na entrada, via aplicativo oficial da Fifa