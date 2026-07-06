Copa do mundo 2026: quanto custa e onde comprar o ingresso para a final?

A final da Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Quem quiser garantir presença de última hora vai encontrar ingressos de revenda a partir de aproximadamente US$ 12.966 (cerca de R$ 67 mil), de acordo com o site oficial da Fifa.

O preço final, no entanto, está sujeito à alterações e à disponibilidade dos ingressos.

A inflação histórica na decisão do torneio

A Copa de 2026, sediada em Estados Unidos, México e Canadá, quebrou os parâmetros de preço do futebol de seleções.

Em 2022, no Catar, cambistas cobravam em média US$ 2.500 pela final entre Argentina e França. Hoje, o ingresso mais barato de revenda já custa cerca de cinco vezes mais.

O principal motivo é a precificação dinâmica. Pela primeira vez na história, a Fifa permitiu que os próprios torcedores revendessem ingressos pelo valor que quisessem no marketplace oficial.

Antes, a revenda só podia ser feita pelo preço de face original.

A entidade fica com 15% de comissão em cada transação, tanto na compra quanto na venda.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, atribuiu os valores à demanda "exorbitante" pelo torneio.

Nem todo mundo aceitou isso calado. Em 24 de março de 2026, a Federação de Torcedores Europeus (FSE) e a entidade de defesa do consumidor Euroconsumers acionaram a Comissão Europeia contra a Fifa, alegando abuso de posição dominante e procedimentos de venda "opacos e desleais".

Mesmo assim, a demanda recorde manteve os preços da final no patamar mais alto já visto em qualquer evento esportivo.

Ranking de preços dos ingressos na Copa de 2026

Do assento mais barato ao mais caro, veja como ficou a escala de valores do torneio.

1. Revenda premium da final

No topo da pirâmide, quatro assentos juntos atrás de um dos gols no MetLife Stadium foram colocados à venda por US$ 2,3 milhões cada no marketplace oficial da Fifa.

Assentos de Categoria 1, duas fileiras à frente, chegaram a ser revendidos por pouco mais de US$ 16 mil, e alguns mais próximos do campo passaram de US$ 24 mil.

2. Revenda de entrada da final

Para quem só quer entrar no estádio, o preço mínimo de revenda encontrado em julho foi de US$ 12.966,48, um acréscimo de 548% sobre o valor de face original de US$ 2 mil desse ingresso específico.

Já o ingresso mais barato para cadeirantes estava perto de US$ 15 mil em abril.

3. Categoria original da final (venda direta)

Antes da escalada da revenda, os ingressos vendidos diretamente pela Fifa para a final variavam entre US$ 5.785 e US$ 10.990, dependendo da categoria de assento.

O teto de US$ 10.990 segue sendo oferecido na atual fase de vendas de última hora, por ordem de chegada.

4. Categoria popular de grupos

No outro extremo, a Fifa reservou uma cota de ingressos a US$ 60 para todas as 104 partidas do torneio, incluindo a final.

Essa faixa, porém, é exclusiva para torcedores das seleções classificadas, com prioridade e sorteio pelas federações

Onde comprar as entradas de última hora?

O único canal seguro para comprar ingressos nesta reta final é a seção de Ingressos e Hospitalidade do site oficial da Fifa, em fifa.com/tickets.

O sistema atual funciona por ordem de chegada, com vendas em tempo real conforme a disponibilidade de novos lotes.

Dentro do portal, fica o marketplace oficial de revenda e troca. É lá que torcedores que não podem mais comparecer aos jogos colocam seus ingressos à venda.

A Fifa verifica os anúncios, mas não controla o preço pedido pelo vendedor.

Comprar fora desse ecossistema é arriscado. Os ingressos da Copa 2026 são 100% digitais, acessados só pelo aplicativo oficial da Fifa, via QR Code.

Não existe ingresso físico, e prints ou capturas de tela não são aceitos na entrada

Dúvidas frequentes sobre o ingresso para a final da Copa do Mundo 2026

Onde será disputada a final da Copa de 2026?

No MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, região metropolitana de Nova York.

Ainda existem ingressos com preço de face para a final?

Sim, mas cada vez mais raros. A Fifa segue liberando lotes por ordem de chegada na fase de vendas de última hora.

Dá para comprar ingresso físico na bilheteria do estádio?

Não. Todo o processo é digital, do sorteio à validação na entrada, via aplicativo oficial da Fifa