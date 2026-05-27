Copa do Mundo 2026 vira alvo de cambistas e mercado paralelo milionário

Como revendedores lucram sem ter ingressos em mãos?

Segundo a publicação, muitos revendedores já comercializam ingressos sem sequer terem as entradas garantidas. A prática, conhecida informalmente como speculative selling, funciona quase como uma aposta de mercado. Os brokers anunciam os bilhetes antecipadamente, esperando consegui-los mais tarde, seja em novas liberações oficiais da Fifa, seja por meio de outros vendedores ou até de torcedores que desistam de comparecer aos jogos.

Um dos profissionais entrevistados pelo The Athletic resumiu a lógica do setor ao afirmar que havia vendido “muitos ingressos antes mesmo de tê-los”. A estratégia é arriscada, mas extremamente lucrativa quando a procura dispara perto das partidas mais aguardadas.

“Você pode apostar no longo prazo — comprando os ingressos e esperando que o preço suba — ou apostar na curta distância, sem comprá-los, esperando que o preço caia e conseguindo comprá-los mais baratos”, resumiu.

O mercado milionário por trás da Copa 2026

O fenômeno se tornou ainda mais intenso porque a Copa de 2026 será a maior da história. O torneio terá 48 seleções, mais jogos e uma expectativa de audiência recorde. Isso criou um ambiente perfeito para especulação. Em cidades como Nova York, Los Angeles, Miami e Dallas, partidas envolvendo seleções tradicionais ou fases decisivas já são tratadas como eventos premium dentro do mercado de entretenimento esportivo dos Estados Unidos.

Os brokers rejeitam o rótulo de “cambistas”. Muitos preferem ser chamados de consultores ou intermediários de hospitalidade esportiva. Alguns afirmam que prestam um serviço para clientes de alto poder aquisitivo que querem evitar filas, sorteios ou incertezas da venda oficial. A reportagem aponta que parte desse mercado opera legalmente em diversos estados americanos, onde a revenda de ingressos possui regulamentações mais flexíveis do que em outros países.

Ainda assim, o impacto sobre o torcedor comum vem gerando críticas pesadas. Ingressos para a final da Copa do Mundo, marcada para Nova Jersey, chegaram a aparecer em plataformas oficiais de revenda por mais de US$ 2 milhões. Mesmo considerando pacotes corporativos e áreas VIP, os números chocam. Em diversos jogos da fase eliminatória, entradas consideradas “comuns” ultrapassaram facilmente a faixa dos milhares de dólares.

Revenda transforma ingressos em ativo de luxo

A própria FIFA passou a ser alvo de questionamentos por causa da adoção de preços dinâmicos, modelo semelhante ao utilizado por companhias aéreas e grandes plataformas de shows. Nesse sistema, os valores variam de acordo com a procura, o momento da compra e o interesse gerado por determinadas partidas.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu a política adotada para o torneio. Segundo ele, os preços refletem a realidade do mercado esportivo americano e ajudam a financiar a estrutura gigantesca da competição. Ainda assim, a repercussão negativa aumentou nas últimas semanas.

Donald Trump: presidente dos Estados Unidos discursa após receber o Prêmio da Paz da FIFA das mãos do presidente da entidade, Gianni Infantino.

Jogos menos populares enfrentam baixa demanda

Outro fator que chamou atenção foi a queda recente nos preços de revenda para parte dos jogos. Brokers mostram que o valor médio dos ingressos de mais de 90% das partidas começou a cair perto da abertura da Copa.

Partidas envolvendo seleções de menor apelo comercial ainda possuem ampla disponibilidade em sites de revenda. Isso criou um contraste curioso: enquanto jogos das fases finais atingem cifras milionárias, algumas partidas da fase de grupos passaram a registrar descontos expressivos conforme o torneio se aproxima.

Futebol popular ou evento para milionários?

O debate também chegou ao ambiente político. Em Nova York, autoridades locais anunciaram programas de loteria popular para permitir que moradores tenham acesso a entradas subsidiadas. Parte dos ingressos foi oferecida por cerca de US$ 50, valor muito abaixo do praticado no mercado secundário.

O atacante Tim Weah, da seleção dos Estados Unidos, chegou a defender publicamente preços mais acessíveis para os torcedores.