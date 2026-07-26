O trabalho por trás dos 5.300 figurinos de 'A Odisseia'

A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, reúne mais de 5.300 figurinos criados pela designer e figurinista Ellen Mirojnick. Vencedora de indicação ao Oscar por seu trabalho em Oppenheimer, ela passou meses estudando a Grécia micênica e o Mediterrâneo da Idade do Bronze antes de desenhar qualquer peça, analisando cerâmicas, afrescos e técnicas têxteis de mais de 2.800 anos atrás, período em que se passa o poema original de Homero que dá nome ao filme.

À W Magazine, a profissional contou que o objetivo do time criativo nunca foi reproduzir com fidelidade um recorte histórico, e sim construir algo que parecesse fora do tempo. Essa escolha, segundo ela, orientou tanto as armaduras masculinas quanto os vestidos das personagens femininas do elenco, todos costurados a partir de matérias-primas disponíveis na Antiguidade, como linho, couro e metais trabalhados à mão.

O resultado aparece com mais força nas cenas de Matt Damon, que interpreta Ulisses. Para dar conta dos vinte anos de ausência do personagem em batalha, a equipe evitou o acabamento dourado comum em armaduras de cinema e optou por um bronze escurecido e irregular, como se tivesse sido de fato usado em combates ao longo de duas décadas. A ideia, segundo Mirojnick, era que o espectador enxergasse na própria roupa o cansaço físico do personagem.

Matt Damon como Odisseu no acampamento à beira-mar, com os navios gregos ao fundo (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

O papel calculado de Anne Hathaway

Anne Hathaway e Mia Goth em "A Odisseia", de Christopher Nonal (Universal Pictures)

Anne Hathaway vive Penélope, a rainha que segura os pretendentes ao trono de Ítaca enquanto aguarda o marido. A trama de resistência da personagem, que tece um sudário durante o dia e o desfaz à noite, aparece em vestidos de tons intensos de vermelho e azul, cores associadas à própria casa real de Ítaca dentro do roteiro.

Mirojnick afirmou à W Magazine que a intensidade das cores acompanha o grau de controle da personagem sobre a situação: quanto mais viva a tonalidade, maior a sensação de poder político transmitida por Penélope em cena. A equipe também evitou qualquer traço visual de luto no figurino, mantendo a personagem sempre reconhecível como autoridade do reino, mesmo na ausência do marido.

Charlize Theron e Zendaya fogem dos estereótipos

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

Charlize Theron interpreta Calypso, ninfa que mantém Ulisses por sete anos na ilha de Ogígia. Historicamente associada a estereótipos de sedução ou vilania nas adaptações da obra, a personagem ganhou aqui um tratamento diferente por decisão do próprio Nolan, segundo relatou Mirojnick à publicação: nenhuma mulher do elenco deveria existir apenas em função da jornada de Ulisses.

O figurino de Calypso usa fibras naturais e amarrações livres, sem acabamento industrial, reforçando o isolamento da personagem na ilha. Já Zendaya, que interpreta a deusa Athena, aparece em um manto de linho branco encapuzado, pensado para equilibrar a dimensão divina da personagem com uma presença mais terrena diante das câmeras.

O vilão que rouba a cena e a peça de treze quilos

Robert Pattinson interpreta Antinous, pretendente que desafia a lei da hospitalidade no filme (Divulgação)

Robert Pattinson interpreta Antinous, o pretendente que desrespeita a lei grega da hospitalidade ao humilhar servos e espionar a rainha. Seu figurino aposta em placas prateadas, adornos visíveis e uma saia mais curta que a de qualquer outro personagem masculino do filme, com acabamento em pele de animal no colarinho. À W Magazine, Mirojnick resumiu o personagem como o "pavão" da narrativa, referência direta à vaidade que guia suas escolhas dentro da trama.

Já Lupita Nyong'o vive Helena de Troia ao lado do rei Menelau, papel de Jon Bernthal, em uma passagem que recebe Telêmaco, filho de Ulisses, interpretado por Tom Holland. Para o visual da personagem, a equipe recorreu à artista Misha Japanwala, sugestão da própria atriz, conhecida por criar peças esculpidas em bronze usadas como acessórios de moda.

Japanwala desenhou uma placa para ombros e pescoço que depois virou uma capa sobre um vestido drapeado. O look final de Helena reúne ainda um colar dourado e um vestido em malha metálica encontrado na Espanha, com peso estimado em treze quilos. Segundo Mirojnick, a produção temia a reação de Nyong'o ao saber do peso da peça, mas a atriz topou usá-la sem resistência, lembrando já ter carregado acessórios igualmente pesados em outras produções.