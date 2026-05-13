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Copa do Mundo 2026 pode render fortuna ao Flamengo

Fifa terá orçamento recorde para compensar clubes que cederem atletas ao Mundial de 2026

Arrascaeta: jogador está na pré-lista do Uruguai para a Copa do Mundo ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Arrascaeta: jogador está na pré-lista do Uruguai para a Copa do Mundo ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14h22.

O Flamengo deve multiplicar seus ganhos com a chegada da Copa do Mundo de 2026. O clube conta com doze atletas na lista de pré-convocação entre todas as seleções e deve ganhar um bom dinheiro caso todos os atletas sejam chamados para disputar o Mundial.

Além de Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Léo Ortiz, na pré-lista do Brasil, o clube também tem Arrascaeta, Varela e De La Cruz na pré-lista do Uruguai, Gonzalo Plata na do Equador e Carrascal na da Colômbia. 

De acordo com as regras da Fifa, o clube que ceder seus atletas receberá uma quantia em dinheiro. No último Mundial, no Catar, em 2022, a entidade pagava 10,9 mil dólares (R$ 57 mil) por dia, por atleta convocado, desde a data de apresentação até o último jogo de cada um na Copa do Mundo.

Em 2022, o Flamengo tinha Pedro e Everton Ribeiro representando o Brasil, e Arrascaeta e Varela atuando pelo Uruguai.

Ao todo, foram 27 dias da dupla brasileira cedida à Seleção, e 21 e 20 dias dos atletas do Uruguai, já que Varela se apresentou um dia antes. Com isso, o Flamengo recebeu aproximadamente 1 milhão de dólares (R$5,4 milhões) na época.

Para 2026, a Fifa revelou que terá um orçamento ainda maior, chegando a 355 milhões de dólares (R$1,7 bilhão), e parte do valor será destinada para a ajuda aos clubes. No entanto, ainda não foi divulgada a quantia que cada um receberá.

Mesmo assim, a expectativa é que o Flamengo dobre o valor, devido à quantidade de atletas que devem ser convocados. Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Paquetá, embora não confirmados, devem estar na lista final de Ancelotti. Já entre os estrangeiros, apenas Arrascaeta é dúvida por uma lesão no ombro.

Palmeiras também deve faturar bolada

Além do Flamengo, o Palmeiras também deve faturar uma bolada. O Alviverde tem nove atletas nas pré-listas, sendo Andreas Pereira, no Brasil; Flaco López e Giay, na Argentina; Gustavo Gómez, Mauricio e Sosa, no Paraguai; Arias, na Colômbia; e Piquerez e Emiliano Martínez, na do Uruguai.

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