Filhas de Neymar sofrem ataques racistas

A influenciadora Bruna Biancardi, de 32 anos, voltou a falar sobre os ataques racistas direcionados às filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar. Em entrevista ao videocast "Quem É Você Nesse Rolê", apresentado por Thais Fersoza, ela classificou a situação como desgastante e explicou que precisou mudar sua forma de lidar com as ofensas e comentários maldosos nas redes sociais.

Segundo Bruna, no início das polêmicas envolvendo sua vida pessoal, havia um desejo constante de responder às acusações e desmentir informações falsas. "Tinha um senso de justiça de querer rebater. 'Não vou deixar que falem isso, é mentira, vou provar'. Tudo o que já foi falado sobre mim, sobre a minha família, era muito novo", relembrou. Ela contou ainda que chegou a orientar familiares para que evitassem responder comentários na internet.

Com o tempo, porém, decidiu adotar outra postura, inclusive quando as críticas passaram a atingir as filhas. A influenciadora afirmou que frequentemente se depara com mensagens ofensivas, montagens e manifestações racistas envolvendo as meninas.

"Me deparo com muitas coisas horríveis, frases racistas, montagens. Falo assim: 'não vale a pena ficar me desgastando'. Aí dizem para ir à Justiça, mas aí você não encontra o IP da pessoa, é um fake", afirmou.

Bruna disse que chegou a tentar medidas judiciais para combater os ataques, mas encontrou dificuldades ao longo do processo. "Outras pessoas ficam brigando comigo porque eu não faço nada (juridicamente). Gente, já tentei, vi que não dá, é desgastante. Para preservar minha sanidade mental, eu me preservo de algumas coisas. Acho que foi a maneira que eu aprendi a lidar e tem funcionado melhor assim."

A influenciadora também revelou que passou a enxergar a exposição pública de forma diferente ao observar a postura de Neymar diante das constantes polêmicas envolvendo seu nome. "O Neymar me ensinou um pouco disso. Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele e falava: 'Aqui em casa está tudo bem'. Eu falava: 'Como você fica assim?'. E ele respondia: 'É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca'."