Flamengo fecha com Paquetá por R$ 260 mi, a maior contratação do Brasil

O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá com o West Ham, da Inglaterra. O meia retorna ao clube oito anos após a saída e se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

De acordo com a apuração do GE, o Flamengo fechou o negócio por 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões. O valor será pago de forma parcelada até 2028. O contrato do jogador terá duração de cinco anos.

O clube inglês havia aceitado inicialmente 41,25 milhões de euros, mas divergências sobre o parcelamento levaram o Flamengo a elevar a proposta para concluir o acordo.

A expectativa é que Paquetá chegue ao Brasil entre quinta-feira e sexta-feira desta semana. Caso o nome seja publicado no Boletim Informativo Diário da CBF até sexta, o meia poderá estrear no domingo, contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil.

O jogador não atuou nas últimas partidas do West Ham por conta de um incômodo nas costas. Segundo o clube rubro-negro, a condição física não deve impedir sua utilização imediata.

Paquetá volta ao clube que o revelou

Na temporada 2025/2026, Paquetá disputou 19 jogos pelo West Ham, com cinco gols e uma assistência. A última atuação ocorreu em 6 de janeiro, na derrota para o Nottingham Forest.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia estreou no time profissional em 2016 e se firmou como titular em 2017. Em 2019, foi negociado com o Milan, passando posteriormente por Lyon antes de chegar ao West Ham, em 2022.

Com a chegada de Paquetá, o Flamengo supera a transferência de Gerson para o Cruzeiro como a maior compra já feita por um clube brasileiro. Na janela de janeiro, o clube também anunciou o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.