Esporte

Ancelotti faz mudanças na Seleção Brasileira antes de amistoso contra o Egito

Técnico testa novas opções no time titular e define mudanças no ataque e na defesa; Neymar segue fora para tratar lesão na panturrilha

Fase de testes: Carlo Ancelotti aproveita período nos Estados Unidos para dar rodagem ao elenco antes da estreia na Copa do Mundo (Leonardo MUNOZ / AFP)

Fase de testes: Carlo Ancelotti aproveita período nos Estados Unidos para dar rodagem ao elenco antes da estreia na Copa do Mundo (Leonardo MUNOZ / AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12h06.

Tudo sobreCopa do Brasil
Saiba mais

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira, 5, que fará mudanças importantes na estrutura da equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, que será realizado na cidade de Cleveland (Estados Unidos), neste sábado, 6, às 19h.

Após uma semana intensa de observações e treinos táticos em Nova Jersey, o comandante italiano optou por rodar o elenco para avaliar novas peças. O lateral Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago ganham a oportunidade de iniciar a partida entre os titulares.

Na linha defensiva, Léo Pereira assumirá a vaga para formar a dupla de zaga ao lado do experiente Marquinhos.

Preservação de atletas e a escalação provável

Ancelotti fez questão de ressaltar que os testes atuais não carimbam o time que iniciará a campanha na Copa do Mundo diante de Marrocos. A estratégia do treinador visa dar minutagem aos atletas menos acionados, criar alternativas táticas e preservar os jogadores fisicamente mais desgastados.

Assim como ocorreu no teste anterior contra o Panamá, a partida amistosa permitirá que as comissões técnicas realizem até 11 substituições ao longo do jogo. Essa regra flexível será utilizada inclusive na meta nacional: o goleiro Weverton já está escalado para assumir o gol no segundo tempo da partida.

Com base nos últimos trabalhos de campo, a provável escalação do Brasil contra o Egito terá: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

Logística e a situação médica de Neymar

A delegação brasileira realiza o seu último treino técnico em solo de Nova Jersey na manhã desta sexta-feira antes de embarcar rumo a Cleveland.

Quem não viaja com o grupo é o craque Neymar. O camisa 10 continua em tratamento intensivo devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. Segundo cronograma revelado por Ancelotti, o jogador passará por um exame de ressonância magnética neste sábado para avaliar a evolução da cicatrização.

O resultado desse laudo médico é o que vai determinar se o atacante terá condições de se integrar ao restante do elenco na próxima semana.

Acompanhe tudo sobre:FutebolSeleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Brasil x Egito: horário e onde assistir ao último amistoso da Seleção antes da Copa

Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Exame na segunda-feira será decisivo

Ancelotti testa mudanças no último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo

Argentina não vence um campeão mundial no tempo regulamentar em Copas desde 1990

Mais na Exame

Esporte

Brasil x Egito: horário e onde assistir ao último amistoso da Seleção antes da Copa

Ciência

Astronautas se abrigam em cápsula da ISS devido a vazamento de ar em módulo russo

ESG

Consumidor come seis vezes mais frango que na década de 60 — e o clima paga a conta

Tecnologia

ChatGPT fora do ar: usuários relatam mensagens de erro no chatbot da OpenAI