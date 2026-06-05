Ancelotti faz mudanças na Seleção Brasileira antes de amistoso contra o Egito

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira, 5, que fará mudanças importantes na estrutura da equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, que será realizado na cidade de Cleveland (Estados Unidos), neste sábado, 6, às 19h.

Após uma semana intensa de observações e treinos táticos em Nova Jersey, o comandante italiano optou por rodar o elenco para avaliar novas peças. O lateral Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago ganham a oportunidade de iniciar a partida entre os titulares.

Na linha defensiva, Léo Pereira assumirá a vaga para formar a dupla de zaga ao lado do experiente Marquinhos.

Preservação de atletas e a escalação provável

Ancelotti fez questão de ressaltar que os testes atuais não carimbam o time que iniciará a campanha na Copa do Mundo diante de Marrocos. A estratégia do treinador visa dar minutagem aos atletas menos acionados, criar alternativas táticas e preservar os jogadores fisicamente mais desgastados.

Assim como ocorreu no teste anterior contra o Panamá, a partida amistosa permitirá que as comissões técnicas realizem até 11 substituições ao longo do jogo. Essa regra flexível será utilizada inclusive na meta nacional: o goleiro Weverton já está escalado para assumir o gol no segundo tempo da partida.

Com base nos últimos trabalhos de campo, a provável escalação do Brasil contra o Egito terá: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

Logística e a situação médica de Neymar

A delegação brasileira realiza o seu último treino técnico em solo de Nova Jersey na manhã desta sexta-feira antes de embarcar rumo a Cleveland.

Quem não viaja com o grupo é o craque Neymar. O camisa 10 continua em tratamento intensivo devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. Segundo cronograma revelado por Ancelotti, o jogador passará por um exame de ressonância magnética neste sábado para avaliar a evolução da cicatrização.

O resultado desse laudo médico é o que vai determinar se o atacante terá condições de se integrar ao restante do elenco na próxima semana.