Ancelotti faz mudanças na Seleção Brasileira antes de amistoso contra o Egito

Fase de testes: Carlo Ancelotti aproveita período nos Estados Unidos para dar rodagem ao elenco antes da estreia na Copa do Mundo (Leonardo MUNOZ / AFP)
Redação Exame
Publicado em 5 de junho de 2026 às 12h06.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira, 5, que fará mudanças importantes na estrutura da equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, que será realizado na cidade de Cleveland (Estados Unidos), neste sábado, 6, às 19h.
Após uma semana intensa de observações e treinos táticos em Nova Jersey, o comandante italiano optou por rodar o elenco para avaliar novas peças. O lateral Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago ganham a oportunidade de iniciar a partida entre os titulares.
Na linha defensiva, Léo Pereira assumirá a vaga para formar a dupla de zaga ao lado do experiente Marquinhos.
Ancelotti fez questão de ressaltar que os testes atuais não carimbam o time que iniciará a campanha na Copa do Mundo diante de Marrocos. A estratégia do treinador visa dar minutagem aos atletas menos acionados, criar alternativas táticas e preservar os jogadores fisicamente mais desgastados.
Assim como ocorreu no teste anterior contra o Panamá, a partida amistosa permitirá que as comissões técnicas realizem até 11 substituições ao longo do jogo. Essa regra flexível será utilizada inclusive na meta nacional: o goleiro Weverton já está escalado para assumir o gol no segundo tempo da partida.
Com base nos últimos trabalhos de campo, a provável escalação do Brasil contra o Egito terá: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.
A delegação brasileira realiza o seu último treino técnico em solo de Nova Jersey na manhã desta sexta-feira antes de embarcar rumo a Cleveland.
Quem não viaja com o grupo é o craque Neymar. O camisa 10 continua em tratamento intensivo devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. Segundo cronograma revelado por Ancelotti, o jogador passará por um exame de ressonância magnética neste sábado para avaliar a evolução da cicatrização.
O resultado desse laudo médico é o que vai determinar se o atacante terá condições de se integrar ao restante do elenco na próxima semana.