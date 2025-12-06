Esporte

Copa do Mundo 2026: conheça os estádios que irão sediar jogos do Brasil

Seleção brasileira entra em campo MetLife Stadium, Lincoln Financial Field e Hard Rock Stadium

MetLife Stadium, que recebe o primeiro jogo do Brasil, também foi palco da final do Mundial de Clubes (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16h53.

Neste sábado, 6, a Fifa divulgou os locais, datas e horários dos jogos que o Brasil vai disputar na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.

Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase

Confira os estádios que receberão as partidas da Seleção

Brasil x Marrocos

No dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), a seleção entra em campo no MetLife Stadium, em Nova York.

met-life-estádio-copa-do-mundo

O MetLife Stadium recebeu oito partidas do Mundial de Clubes, incluindo a grande final  (Reprodução/Redes Sociais)

Inaugurado em 2010, o estádio tem capacidade para 82.500 torcedores. Embora seja tradicionalmente voltado para o futebol americano, passou por reformas em fevereiro deste ano, por conta do Mundial de Clubes, e agora atende às dimensões exigidas pela Fifa para receber partidas de futebol.

metlife-estádio-nova-iorque

Estádio também recebe jogos da Premier League (Reprodução/Redes Sociais)

Brasil x Haiti

Na segunda rodada, a Seleção jogará, no dia 16 de junho, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

estádio-lincoln-financial-field

Estádio Lincoln Financial Field recebeu, por exemplo, o jogo entre Palmeiras e Botafogo no Mundial de Clubes (Reprodução/Redes Sociais)

Além das  partidas de futebol, o estádio é a casa do Philadelphia Eagles (NFL). Inaugurado em agosto de 2003, tem capacidade para cerca de 67 mil espectadores.

Lincoln-Financial-Field

Estádio Lincoln Financial Field em noite de jogo dos Eagles (Reprodução/Redes Sociais)

Brasil x Escócia

O terceiro jogo acontece no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

hard-rock-stadium

Hard Rock Stadium recebeu oito partidas no Mundial de Clubes, incluindo a de abertura (Reprodução/Redes Sociais)

Estádio é a casa do Miami Dolphins (NFL) e tem capacidade para 65 mil torcedores.

hard-rock-stadium

Além do futebol, também sedia grandes eventos como o GP de Miami de Fórmula 1 e o Miami Open de tênis (Reprodução/Redes Sociais)

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle.

O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

