Copa do Mundo 2026: conheça os estádios que irão sediar jogos do Brasil

MetLife Stadium, que recebe o primeiro jogo do Brasil, também foi palco da final do Mundial de Clubes (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16h53.
Neste sábado, 6, a Fifa divulgou os locais, datas e horários dos jogos que o Brasil vai disputar na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase
No dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), a seleção entra em campo no MetLife Stadium, em Nova York.
Inaugurado em 2010, o estádio tem capacidade para 82.500 torcedores. Embora seja tradicionalmente voltado para o futebol americano, passou por reformas em fevereiro deste ano, por conta do Mundial de Clubes, e agora atende às dimensões exigidas pela Fifa para receber partidas de futebol.
Na segunda rodada, a Seleção jogará, no dia 16 de junho, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Além das partidas de futebol, o estádio é a casa do Philadelphia Eagles (NFL). Inaugurado em agosto de 2003, tem capacidade para cerca de 67 mil espectadores.
O terceiro jogo acontece no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.
Estádio é a casa do Miami Dolphins (NFL) e tem capacidade para 65 mil torcedores.
Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle.
O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.