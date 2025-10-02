Copa do Mundo de 2026: quanto custam os ingressos? Confira os preços

O ingresso mais caro para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026 pode custar de US$ 2.030 a US$ 6.370 (R$ 11.000 a R$ 34.000).

A informação foi divulgada pelo site The Athletic, e mostra os valores para assistir aos jogos da próxima edição do torneio, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Os valores variam consideravelmente, de US$ 60 até US$ 6.350, dependendo da fase do campeonato e da localização do assento nos estádios.

Detalhes dos preços dos ingressos

Os ingressos mais baratos para a competição, com preços a partir de US$ 60 (aproximadamente R$ 320), estão disponíveis apenas para a fase de grupos, com assentos localizados em áreas mais distantes do campo e com uma visão menos privilegiada das partidas.

O ingresso mais caro do evento, custando US$ 6.370 (aproximadamente R$ 34.000), garante o acesso ao lugar mais exclusivo do Estádio Met Life, em Nova Jersey, que sediará a final da Copa.

Essa categoria 1 de ingressos cobre os assentos dos andares inferiores e a maior parte dos andares superiores do estádio. Outras categorias para o estádio variam entre R$ 10.819 (categoria 4) até R$ 22.437 (categoria 3).

Variação dos preços por fase e localização

Para os jogos de abertura, os ingressos mais acessíveis custam US$ 370 no México (cerca de R$ 2.000), US$ 355 no Canadá (cerca de R$ 1.900) e US$ 560 nos Estados Unidos (cerca de R$ 3.000).

Já os ingressos mais caros para essas partidas podem alcançar US$ 1.820 no México (aproximadamente R$ 9.700), US$ 1.745 no Canadá (cerca de R$ 9.300) e US$ 2.735 nos Estados Unidos (aproximadamente R$ 14.500).

À medida que o torneio avança para as fases eliminatórias, os preços aumentam progressivamente, variando aproximadamente entre: