Copa do Mundo de 2026: quanto custam os ingressos? Confira os preços

Copa do Mundo de 2026: veja valores dos ingressos (Ulrik Pedersen/Defodi Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12h29.
O ingresso mais caro para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026 pode custar de US$ 2.030 a US$ 6.370 (R$ 11.000 a R$ 34.000).
A informação foi divulgada pelo site The Athletic, e mostra os valores para assistir aos jogos da próxima edição do torneio, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.
Os valores variam consideravelmente, de US$ 60 até US$ 6.350, dependendo da fase do campeonato e da localização do assento nos estádios.
Os ingressos mais baratos para a competição, com preços a partir de US$ 60 (aproximadamente R$ 320), estão disponíveis apenas para a fase de grupos, com assentos localizados em áreas mais distantes do campo e com uma visão menos privilegiada das partidas.
O ingresso mais caro do evento, custando US$ 6.370 (aproximadamente R$ 34.000), garante o acesso ao lugar mais exclusivo do Estádio Met Life, em Nova Jersey, que sediará a final da Copa.
Essa categoria 1 de ingressos cobre os assentos dos andares inferiores e a maior parte dos andares superiores do estádio. Outras categorias para o estádio variam entre R$ 10.819 (categoria 4) até R$ 22.437 (categoria 3).
Para os jogos de abertura, os ingressos mais acessíveis custam US$ 370 no México (cerca de R$ 2.000), US$ 355 no Canadá (cerca de R$ 1.900) e US$ 560 nos Estados Unidos (cerca de R$ 3.000).
Já os ingressos mais caros para essas partidas podem alcançar US$ 1.820 no México (aproximadamente R$ 9.700), US$ 1.745 no Canadá (cerca de R$ 9.300) e US$ 2.735 nos Estados Unidos (aproximadamente R$ 14.500).
À medida que o torneio avança para as fases eliminatórias, os preços aumentam progressivamente, variando aproximadamente entre:
16 avos de final: US$ 125 a US$ 665 (R$ 666 a R$ 3.500)
Oitavas de final: US$ 170 a US$ 890 (R$ 900 a R$ 4.700)
Quartas de final: US$ 275 a US$ 1.690 (R$ 1.500 a R$ 9.000)
Semifinais: US$ 420 a US$ 2.780 (R$ 2.200 a R$ 15.000)
Final: US$ 2.030 a US$ 6.370 (R$ 11.000 a R$ 34.000)