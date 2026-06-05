Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Exame na segunda-feira será decisivo

Neymar: jogador não jogará último amistoso (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h52.
Neymar vive a expectativa de estar à disposição de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O astro está se recuperando de uma lesão na panturrilha e fará uma nova ressonância magnética na segunda-feira, 8, para ver o nível da lesão.
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5, Ancelotti afirmou que Neymar está evoluindo bem em sua recuperação e, caso o resultado do exame seja positivo, o atleta deve iniciar os treinamentos na próxima semana.
"Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e, se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana", disse o treinador.
Por conta da lesão, Neymar não viajará para o amistoso contra o Egito, neste sábado, 6, às 19h, de Brasília, no Huntington Bank Field Stadium. O duelo é o último antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra Marrocos.
Neymar ficará em Nova Jersey, em tratamento com a fisioterapia. O atleta intensificará sua recuperação física para estar à disposição o mais rápido possível.
Logo após ter o problema detectado, a CBF afirmou que o tempo de recuperação do jogador era de duas a três semanas, ou seja, poderia retornar entre os dias 11 e 18 de junho.
O técnico também afirmou que fará mudanças na equipe titular para o duelo contra o Egito. Em relação à goleada contra o Panamá por 6 a 2, o treinador colocará Douglas Santos entre os onze iniciais, no lugar de Alex Sandro. Além disso, Marquinhos retornará à equipe após a conquista da Champions League com o PSG.
Sua dupla de zaga será Léo Pereira. Embora Gabriel Magalhães também esteja com o elenco, o atleta será preservado por questões físicas.
No setor ofensivo será onde Ancelotti fará mudanças importantes. Lucas Paquetá será titular no lugar de Matheus Cunha. Já Igor Thiago entrará no lugar de Luiz Henrique.
"É o último jogo para fazer teste. Este jogo é mais difícil do que o anterior. O Paquetá representa jogadores importantes, outros que têm características diferentes de outros meio-campistas. Eu quero testá-lo e eu tenho um jogo amanhã para buscar outra opção. Eu acho que o sistema que vamos tratar na frente é bastante consolidado", afirmou o treinador.