Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Exame na segunda-feira será decisivo

Ancelotti fará mudanças contra o Egito

O técnico também afirmou que fará mudanças na equipe titular para o duelo contra o Egito. Em relação à goleada contra o Panamá por 6 a 2, o treinador colocará Douglas Santos entre os onze iniciais, no lugar de Alex Sandro. Além disso, Marquinhos retornará à equipe após a conquista da Champions League com o PSG.

Sua dupla de zaga será Léo Pereira. Embora Gabriel Magalhães também esteja com o elenco, o atleta será preservado por questões físicas.

No setor ofensivo será onde Ancelotti fará mudanças importantes. Lucas Paquetá será titular no lugar de Matheus Cunha. Já Igor Thiago entrará no lugar de Luiz Henrique.

"É o último jogo para fazer teste. Este jogo é mais difícil do que o anterior. O Paquetá representa jogadores importantes, outros que têm características diferentes de outros meio-campistas. Eu quero testá-lo e eu tenho um jogo amanhã para buscar outra opção. Eu acho que o sistema que vamos tratar na frente é bastante consolidado", afirmou o treinador.