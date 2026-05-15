JPMorgan amplia exposição a ETFs de bitcoin no 1º trimestre

O JPMorgan Chase aumentou suas participações reportadas em vários fundos negociados em bolsa de bitcoin no primeiro trimestre, liderado por um salto de 174% em sua posição no iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock, de acordo com um registro 13F publicado na quarta-feira, 13.

O banco elevou sua posição no IBIT de cerca de 3 milhões de ações no quarto trimestre de 2025 para 8,3 milhões de ações, segundo o documento.

O aumento acrescentou cerca de US$ 162 milhões em valor reportado, com base nos dados do registro, apesar do preço do bitcoin ter caído mais de 22% no primeiro trimestre, segundo dados da CoinGlass.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

O registro também mostrou uma atividade mais ampla em ativos ligados às criptomoedas, incluindo novas e ampliadas posições em fundos relacionados ao Ether e Solana, além de uma rotação em ações ligadas a mineradoras e empresas com exposição a ativos digitais.

O documento aponta para um crescimento seletivo nas participações reportáveis ligadas às criptomoedas do JPMorgan durante um trimestre fraco para os ativos digitais, quando os preços do bitcoin caíram e os ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram saídas líquidas.

Além de ampliar sua participação no iShares Bitcoin Trust da BlackRock, o JPMorgan também aumentou a exposição a vários outros ETFs de bitcoin à vista, incluindo o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e o Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

As participações no BITB dispararam quase 900%, passando de 4.872 ações para 48.258 ações, adicionando aproximadamente US$ 1,51 milhão em valor reportado. A posição do banco no FBTC aumentou cerca de 450%, de 3.996 ações para 22.196 ações, equivalente a aproximadamente US$ 980 mil em valor adicional.

Além disso, o JPMorgan ampliou significativamente a exposição ao ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), que acompanha contratos futuros de bitcoin em vez de manter BTC à vista diretamente. As participações do banco no BITO saltaram de apenas 40 ações para 1.302 ações, um aumento de mais de 3.000%.

Atividade mista em ETFs de altcoins

O JPMorgan também apresentou atividade desigual em ETFs ligados a altcoins no primeiro trimestre, com novas posições adicionadas em alguns fundos enquanto outras foram totalmente encerradas.

O banco iniciou uma posição no Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), comprando 47.460 ações avaliadas em cerca de US$ 523 mil, marcando sua primeira exposição reportada a um produto de ETF focado na Solana.

Ao mesmo tempo, o JPMorgan aumentou sua exposição a ETFs ligados ao Ethereum, incluindo uma alta de 36% no iShares Ethereum Trust (ETHA), para 266.734 ações, além de um forte aumento no Bitwise Ethereum ETF (ETHW).

Por outro lado, o registro mostrou uma saída completa da exposição ligada ao XRP, com o banco reduzindo sua posição no Bitwise XRP ETF (XRP) de 3.870 ações para zero.

Em linha com as compras de ETFs de BTC, o JPMorgan também aumentou levemente sua posição na Strategy, a maior detentora corporativa de bitcoin entre empresas de capital aberto do mundo.

As posições do banco em ações ligadas às criptomoedas tiveram desempenho misto, com reduções na Robinhood Markets, além da Coinbase, Galaxy Digital e Bitdeer Technologies Group. Ao mesmo tempo, o JPMorgan ampliou posições na Block, MARA Holdings, Core Scientific e PayPal.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok