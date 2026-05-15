Às vésperas da Copa do Mundo, Virginia anuncia fim do namoro com Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta sexta-feira, 15, o fim do relacionamento com o atacante Vinícius Júnior, a poucos dias da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O casal estava junto havia sete meses. O namoro foi assumido publicamente em outubro de 2025, após um pedido feito em Madri, em um quarto decorado com balões em formato de coração e pétalas com as iniciais dos dois.

Na publicação, Virginia afirmou que “não negocia o inegociável” e disse que preferiu encerrar a relação “com maturidade” quando ela deixou de fazer sentido.

“Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, escreveu a influenciadora.

Vini Jr. na Copa do Mundo 2026

O término acontece às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa. O técnico Carlo Ancelotti anunciará na segunda-feira, 18, os 26 jogadores escolhidos para disputar o Mundial de 2026.

O evento será realizado às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra o Marrocos, pelo Grupo C, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Leia a nota na íntegra

“Eu sempre vou me permitir viver.

Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.

Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.

Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.

Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.

Peço o respeito de todos e que seja uma pagina virada na vida de cada um, assim como será na minha!

Obrigada.”