O que Kevin Warsh herda ao assumir o comando do Federal Reserve

Kevin Warsh assumirá o comando do Federal Reserve (Fed) em um momento ímpar para a economia dos Estados Unidos. O nome indicado pelo presidente Donald Trump e confirmado pelo Senado herda juros entre 3,5% e 3,75% ao ano, inflação acima da meta de 2% e pressão por cortes nos juros.

A chegada de Warsh também marca uma possível mudança de postura no Fed. O novo presidente da instituição pretende revisar desde os modelos de análise de inflação até a forma como o banco central estadunidense se comunica com o mercado, conforme dados compilados pela Reuters.

Warsh deixou o Fed em 2011 após discordar dos programas de compra de títulos adotados depois da crise financeira de 2008. Desde então, passou a criticar o tamanho do balanço da instituição, que hoje supera US$ 6,7 trilhões, e o excesso de sinalizações antecipadas sobre juros ao mercado.

Warsh quer reduzir papel do banco central

Pessoas próximas ao novo presidente do Fed afirmam à agência que ele quer reduzir, gradualmente, o papel do banco central nos mercados financeiros e tornar a comunicação da autoridade monetária menos dependente de projeções futuras.

"Há tantas coisas que ele quer fazer e vai levar tempo para concretizar tudo", segundo o professor de economia da Universidade de Chicago, que atuou como membro do Conselho de Governadores do Fed de 2006 a 2009 com Warsh, Randall Kroszner, em entrevista à Reuters.

A primeira reunião comandada pelo indicado de Trump acontece em junho. O mercado vai acompanhar se ele conseguirá abrir espaço para cortes de juros sem perder o controle da inflação, visto os impactos crescentes da guerra no Irã, com investidores passando a apostar até em novas altas.

IA pode abrir espaço para juros menores

O New York Times destacou que o novo presidente do Fed pode tentar seguir uma lógica parecida com a adotada por Alan Greenspan, que comandou o banco central dos EUA entre 1987 e 2006.

Nos anos 1990, Greenspan defendia que os ganhos de produtividade impulsionados pela revolução da informática ajudavam a conter a inflação mesmo em um cenário de crescimento econômico forte.

Já Warsh acredita que o avanço da inteligência artificial (IA) pode elevar a produtividade da economia estadunidense e ajudar a reduzir pressões inflacionárias no médio prazo.

Essa tese abriria espaço para juros menores sem necessariamente provocar uma nova rodada de inflação.

Dentro do próprio Fed, porém, ainda há resistência. Dirigentes da instituição avaliam que os ganhos de produtividade da IA podem levar anos para aparecer, ao passo que os efeitos sobre consumo e valorização de ativos podem pressionar os preços antes disso.

Fed tem forte divisão interna entre grupos

A última reunião liderada pelo ex-presidente Jerome Powell teve quatro dissidências formais, o maior nível desde 1992. Parte dos dirigentes queria manter o tom duro contra a inflação, enquanto outro grupo defendia sinalizações mais favoráveis a cortes de juros.

Para o pesquisador sênior do Mercatus Center da Universidade George Mason, David Beckworth, ouvido pela Bloomberg, o Fed atual vive um dos momentos de maior fragmentação interna das últimas décadas.

Ele vê que o desafio de Warsh dependerá menos de autoridade formal e mais da capacidade de construir consenso. "O presidente do Fed está entrando em um comitê que provavelmente está mais dividido do que nunca."

Warsh também assumirá o Fed em meio a um ambiente político mais sensível. Trump vem pressionando publicamente por juros menores e já entrou em conflito diversas vezes com Powell nos últimos anos.

Mesmo deixando a presidência do banco central, Powell continuará no conselho do Fed até 2028, em um movimento raro e visto por analistas como uma tentativa de proteger a independência da instituição.