Copa 2026: pior seleção do mundo pode se classificar caso sofra goleada

De todas as seleções que disputam uma das 48 vagas na Copa do Mundo FIFA de 2026, a maior edição de todos os tempos, não é exagero dizer que San Marino é literalmente a pior, ocupando a 210ª posição entre as 210 seleções elegíveis no ranking da FIFA.

Com uma população de pouco mais de 34.000 habitantes, o quinto menor país reconhecido do mundo busca uma vaga na Copa do ano que vem.

Até o momento, San Marino perdeu todas as suas sete partidas nas eliminatórias, marcando um gol e sofrendo 32. Mesmo com essa campanha, o país tem chance de se classificar para o Mundial que será realizado pela primeira vez em três países - EUA, México e Canadá.

Segundo a ESPN, para que isso aconteça, será necessária uma sequência muito específica de eventos. Teria que culminar com San Marino tendo que perder sua última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo pelo maior número de gols possível.

O caminho do milagre

As seleções europeias terão 16 das 48 vagas para a Copa do Mundo. As eliminatórias terminam em 18 de novembro, com os primeiros colocados de cada um dos 12 grupos garantindo uma vaga automática. Os 12 segundos colocados avançam para uma repescagem com 16 equipes, com as quatro vagas restantes da UEFA ainda em disputa.

Essas quatro últimas vagas na repescagem são reservadas para as seleções mais bem classificadas que venceram um dos 14 grupos da Liga das Nações da UEFA em 2024.

Por uma ironia dos deuses do futebol, San Marino venceu seu grupo de três equipes na Liga das Nações da temporada 2024-25, conquistando duas vitórias sobre Liechtenstein e superando Gibraltar com um empate e uma derrota.

San Marino está em 14º lugar entre essas 14 seleções da Liga das Nações. Ou seja, para que uma dessas quatro vagas na repescagem caia em seu colo, precisa que 10 das 13 seleções classificadas à sua frente não precisem da vaga.

Em outras palavras, pelo menos 10 desses países precisam terminar em primeiro (e se classificarem diretamente para a Copa do Mundo) ou em segundo (já se classificando para uma vaga na repescagem) em seus grupos da Copa do Mundo.

A Copa nem tão longe assim?

Segundo a ESPN, oito seleções que poderiam ter garantido vagas na Liga das Nações já se classificaram para a Copa do Mundo. Logo, não precisam delas. Isso significa que as esperanças de San Marino dependem de que apenas duas outras seleções terminem em segundo lugar em seus grupos.

Se a Irlanda do Norte, vencedora do grupo na Liga das Nações, vencer a Eslováquia em seu jogo para a Copa do Mundo na sexta-feira, subirá para o segundo lugar no Grupo A das Eliminatórias e ficará em ótima posição para permanecer lá.

Então, no sábado, se a Romênia — outra vencedora de grupo na Liga das Nações — derrotar a Bósnia e Herzegovina, essas duas seleções ficarão empatadas em segundo lugar no Grupo H das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo — grupo que também inclui San Marino.

Caso isso concretize, entramos no jogo decisivo. San Marino x Romênia em 18 de novembro. Caso a seleção com o pior ranking da FIFA perca (e aí por uma grande diferença de gols), os romenos se classificam à Copa, abrindo mão de sua vaga via Liga das Nações, permitindo que San Marino entre nessa posição. Daí, o sonho da pior seleção do mundo se classificar para a maior Copa do Mundo torna-se realidade.