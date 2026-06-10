Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo de 2026: jogo do Brasil dá direito à folga? Veja o que diz a lei

Partida da Seleção Brasileira movimenta empresas e órgãos públicos, mas as regras para trabalhadores seguem definidas pela legislação

Copa do Mundo: liberação para assistir aos jogos do Brasil depende de cada empresa (Freepik)

Copa do Mundo: liberação para assistir aos jogos do Brasil depende de cada empresa (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06h49.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 acontece neste sábado, 13, contra o Marrocos, e já mobiliza torcedores em todo o país. Com a proximidade do primeiro jogo da Seleção, muitas empresas começam a discutir possíveis ajustes no expediente, enquanto trabalhadores buscam entender como ficam as regras durante o torneio.

Apesar da tradição de o país parar para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, a legislação trabalhista estabelece critérios específicos sobre folgas e funcionamento das empresas durante eventos esportivos.

Jogo do Brasil na Copa do Mundo é feriado?

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo não são considerados feriados nacionais.

A legislação brasileira não prevê feriado, ponto facultativo ou dispensa automática de trabalhadores da iniciativa privada durante as partidas do Mundial. Dessa forma, os dias de jogo seguem sendo considerados dias normais de trabalho.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também não estabelece exceções específicas para competições esportivas, incluindo a Copa do Mundo.

As empresas são obrigadas a liberar funcionários?

Não existe obrigação legal para que empresas liberem funcionários durante os jogos da Seleção Brasileira.

A decisão sobre flexibilização de horários, liberação antecipada, home office, banco de horas ou eventual compensação de jornada cabe a cada empregador, podendo também ocorrer por meio de acordos internos ou convenções coletivas.

Portanto, como os jogos da Copa do Mundo não são considerados feriados, a ausência ao trabalho sem autorização da empresa pode ser classificada como falta injustificada.

Servidores públicos podem ter ponto facultativo?

Sim. Embora não exista uma determinação nacional válida para todos os órgãos públicos, estados e municípios podem adotar regras próprias durante a Copa do Mundo.

Em edições anteriores do torneio, diversas administrações públicas alteraram horários de funcionamento ou decretaram ponto facultativo em dias de jogos da Seleção.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura publicou o Decreto nº 58.121 estabelecendo ponto facultativo para servidores municipais a partir das 15h do dia 24 de junho, data da partida entre Brasil e Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Quais são os próximos jogos do Brasil na Copa de 2026?

A Seleção Brasileira tem três partidas programadas na fase de grupos do Mundial:

  • 13 de junho: Brasil x Marrocos
  • 19 de junho: Brasil x Haiti
  • 24 de junho: Brasil x Escócia

Caso avance para as fases eliminatórias, o Brasil disputará novas partidas em datas que serão definidas de acordo com sua classificação no grupo.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFeriadosDireitos trabalhistas

Mais de Esporte

Irmãos, mas adversários: veja as famílias divididas na Copa do Mundo 2026

Bola de Ouro da Copa: quem são os favoritos ao prêmio de melhor jogador de 2026

Na reserva e com poucos minutos: a situação de Memphis na seleção holandesa

Conheça o estádio da Copa de 2026 que viralizou por sua paisagem única

Mais na Exame

Mercados

Petróleo oscila após ataque dos EUA ao Irã e opera em queda nesta quarta

Ciência

Raiz usada há milênios na China pode ser o segredo para o fim da calvície

Inteligência Artificial

Meta deverá permitir acesso de outros chatbots ao WhatsApp, define Comissão Europeia

Casual

Por que a Nike está apostando novamente no esporte