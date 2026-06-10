Após 28 anos fora da Copa, Escócia vai ter feriado na estreia do Mundial

A volta da Escócia à Copa do Mundo após 28 anos ganhou repercussão além dos gramados. O rei Charles III aprovou uma folga excepcional para que os escoceses possam acompanhar a estreia da seleção no Mundial de 2026, decisão que gerou críticas entre torcedores da Inglaterra.

A seleção escocesa fará sua primeira participação em uma Copa desde 1998. A estreia será no dia 13 de junho, contra o Haiti, em partida disputada nos Estados Unidos durante a madrugada no horário do Reino Unido.

Segundo a imprensa britânica, a medida permitirá que muitos torcedores acompanhem o jogo sem a necessidade de trabalhar na manhã seguinte.

Decisão provocou reclamações de ingleses

No entanto, a iniciativa não foi bem recebida por parte dos torcedores ingleses. Em entrevista ao jornal The Sun, um torcedor afirmou considerar a decisão injusta.

Ele argumentou que os escoceses ainda teriam várias horas para descansar antes do início da semana de trabalho e lembrou que os torcedores da Inglaterra nunca receberam benefício semelhante durante campanhas da seleção em Copas do Mundo ou Eurocopas.

O torcedor também destacou que os ingleses precisaram trabalhar normalmente após partidas decisivas disputadas pela equipe nacional nos últimos anos.

Escócia volta ao Mundial após quase três décadas

A classificação para a Copa do Mundo 2026 encerrou uma ausência de quase 30 anos da Escócia no principal torneio de seleções do futebol mundial.

A equipe integra o Grupo C da competição ao lado de Brasil, Haiti e Marrocos. Já a Inglaterra disputará a fase de grupos contra Croácia, Gana e Panamá.