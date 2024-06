Brasil sobe uma posição no ranking da FIFA; veja as cem melhores seleções

A atualização do Ranking da FIFA, divulgada na última quinta-feira, 20, trouxe poucas mudanças significativas no topo, com a Argentina se mantendo na liderança pelo sexto mês consecutivo, seguida por França e Bélgica. A seleção brasileira voltou ao quarto lugar, ultrapassando a Inglaterra.

A seleção brasileira vem em uma trajetória ascendente nos últimos meses, conquistando resultados expressivos em amistosos e competições oficiais. No início deste mês, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu o México por 3 a 2 e empatou com os Estados Unidos em 1 a 1 em jogos preparatórios para a Copa América, que começa na próxima segunda-feira, 24.

Apesar da estabilidade no topo, a atualização de junho foi marcada pela ascensão de algumas seleções. A Inglaterra foi ultrapassada pelo Brasil e ocupa o quinto lugar do ranking, enquanto a Croácia, que era a quarta colocada na última atualização foi para a nona posição. A Itália, atual campeã da Eurocopa, manteve o décimo lugar.

Copa América e Eurocopa

A seleção brasileira se prepara para a disputa da Copa América, com a expectativa de conquistar o título e seguir subindo na classificação. A estreia da Canarinho no torneio será contra a Costa Rica, na próxima segunda-feira (24), às 22h. A equipe de Dorival Junior será a última das favoritas ao título a fazer sua estreia na competição que acontece nos Estados Unidos.

Na noite de quinta-feira (20), a Argentina deu a largada no torneio continental com uma vitória diante do Canadá, por 2 a 0, em Atlanta.

Pela Eurocopa, Alemanha e Espanha são as primeiras classificadas para as oitavas de final. A Inglaterra empatou com a Dinamarca na última quinta-feira e adiou a passagem de fase para a última rodada. França, Holanda, Portugal, Turquia, Romênia e Eslováquia são outras seleções que podem garantir presença na próxima fase desde que vençam seus respectivos jogos no final de semana.

100 primeiros no ranking da FIFA