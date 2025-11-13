Copa do Mundo de 2026: quais seleções já estão classificadas?

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

Com 28 seleções já garantidas, as 20 vagas restantes ainda estão em disputa e 14 delas serão decididas nesta Data Fifa de novembro. A classificação dessas equipes promete agitar os próximos meses, enquanto alguns continentes já preveem quem será o próximo a garantir sua vaga.

O cenário atual das eliminatórias

Eliminatórias da Europa (UEFA)

A Europa ainda tem 15 vagas diretas para preencher. Entre as seleções invictas e favoritas, estão França, Espanha, Portugal, Croácia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica, todas com grandes chances de garantir a classificação nas próximas rodadas.

Já a Itália, em segundo no seu grupo, corre o risco de ficar de fora da competição e poderá depender da repescagem para buscar a vaga no Mundial.

Eliminatórias da Concacaf

A Concacaf ainda não concluiu suas eliminatórias. Atualmente, Honduras, Jamaica e Suriname lideram seus grupos, mas ainda há bastante incerteza sobre quem sairá vencedor e garantirá uma vaga direta. Outras seleções também podem garantir seu lugar através da repescagem.

Eliminatórias Sul-Americanas (Conmebol)

Na América do Sul, as Eliminatórias já apresentaram os classificados, mas a Bolívia segue com chances de se classificar via repescagem, sendo a única equipe do continente com essa possibilidade.

A seleção brasileira já está confirmada.

Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas para disputar o torneio:

Como anfitriões, as seleções dos Estados Unidos, México e Canadá já têm suas vagas garantidas.

Ásia (AFC)

Japão

Austrália

Arábia Saudita

Catar

Coreia do Sul

Irã

Jordânia

Uzbequistão

África (CAF)

Marrocos

Tunísia

Egito

Argélia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Senegal

Costa do Marfim

América do Sul (Conmebol)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Europa (UEFA)

Inglaterra (única seleção europeia já classificada até o momento)

Oceania (OFC)