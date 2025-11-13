Esporte

Copa do Mundo de 2026: quais seleções já estão classificadas?

Com 28 países já garantidos, as 20 vagas restantes ainda estão em disputa, e 14 delas serão decididas nesta Data Fifa de novembro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11h21.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

Com 28 seleções já garantidas, as 20 vagas restantes ainda estão em disputa e 14 delas serão decididas nesta Data Fifa de novembro. A classificação dessas equipes promete agitar os próximos meses, enquanto alguns continentes já preveem quem será o próximo a garantir sua vaga.

O cenário atual das eliminatórias

Eliminatórias da Europa (UEFA)

A Europa ainda tem 15 vagas diretas para preencher. Entre as seleções invictas e favoritas, estão França, Espanha, Portugal, Croácia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica, todas com grandes chances de garantir a classificação nas próximas rodadas.

Já a Itália, em segundo no seu grupo, corre o risco de ficar de fora da competição e poderá depender da repescagem para buscar a vaga no Mundial.

Eliminatórias da Concacaf

A Concacaf ainda não concluiu suas eliminatórias. Atualmente, Honduras, Jamaica e Suriname lideram seus grupos, mas ainda há bastante incerteza sobre quem sairá vencedor e garantirá uma vaga direta. Outras seleções também podem garantir seu lugar através da repescagem.

Eliminatórias Sul-Americanas (Conmebol)

Na América do Sul, as Eliminatórias já apresentaram os classificados, mas a Bolívia segue com chances de se classificar via repescagem, sendo a única equipe do continente com essa possibilidade.

A seleção brasileira já está confirmada.

Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas para disputar o torneio:

Como anfitriões, as seleções dos Estados Unidos, México e Canadá já têm suas vagas garantidas.

Ásia (AFC)

  • Japão

  • Austrália

  • Arábia Saudita

  • Catar

  • Coreia do Sul

  • Irã

  • Jordânia

  • Uzbequistão

África (CAF)

  • Marrocos

  • Tunísia

  • Egito

  • Argélia

  • Gana

  • Cabo Verde

  • África do Sul

  • Senegal

  • Costa do Marfim

América do Sul (Conmebol)

  • Argentina

  • Brasil

  • Equador

  • Uruguai

  • Colômbia

  • Paraguai

Europa (UEFA)

  • Inglaterra (única seleção europeia já classificada até o momento)

Oceania (OFC)

  • Nova Zelândia

