Copa do Mundo de 2026: quais seleções já estão classificadas?

Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11h21.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.
A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.
Com 28 seleções já garantidas, as 20 vagas restantes ainda estão em disputa e 14 delas serão decididas nesta Data Fifa de novembro. A classificação dessas equipes promete agitar os próximos meses, enquanto alguns continentes já preveem quem será o próximo a garantir sua vaga.
A Europa ainda tem 15 vagas diretas para preencher. Entre as seleções invictas e favoritas, estão França, Espanha, Portugal, Croácia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica, todas com grandes chances de garantir a classificação nas próximas rodadas.
Já a Itália, em segundo no seu grupo, corre o risco de ficar de fora da competição e poderá depender da repescagem para buscar a vaga no Mundial.
A Concacaf ainda não concluiu suas eliminatórias. Atualmente, Honduras, Jamaica e Suriname lideram seus grupos, mas ainda há bastante incerteza sobre quem sairá vencedor e garantirá uma vaga direta. Outras seleções também podem garantir seu lugar através da repescagem.
Na América do Sul, as Eliminatórias já apresentaram os classificados, mas a Bolívia segue com chances de se classificar via repescagem, sendo a única equipe do continente com essa possibilidade.
A seleção brasileira já está confirmada.
Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas para disputar o torneio:
Como anfitriões, as seleções dos Estados Unidos, México e Canadá já têm suas vagas garantidas.
Japão
Austrália
Arábia Saudita
Catar
Coreia do Sul
Irã
Jordânia
Uzbequistão
Marrocos
Tunísia
Egito
Argélia
Gana
Cabo Verde
África do Sul
Senegal
Costa do Marfim
Argentina
Brasil
Equador
Uruguai
Colômbia
Paraguai
Inglaterra (única seleção europeia já classificada até o momento)
Nova Zelândia