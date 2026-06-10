Quer viajar de graça? Estudo oferece um mês nos Alpes italianos com despesas pagas

Passar um mês nos Alpes italianos com hospedagem gratuita e ainda receber uma compensação financeira. Essa é a proposta de um estudo científico da Eurac Research que recruta voluntários para viver durante quatro semanas em uma região montanhosa do norte da Itália.

Os participantes selecionados receberão 400 euros (cerca de R$ 2,4 mil, na cotação atual) e ficarão hospedados no refúgio Nino Corsi, localizado no Parque Nacional Stelvio, na região do Tirol do Sul.

O objetivo da pesquisa é investigar como a permanência em altitudes moderadas pode influenciar diferentes aspectos da saúde humana.

Efeitos da altitude na saúde

O projeto, chamado MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), será realizado entre agosto e setembro de 2026. Durante esse período, os participantes permanecerão em altitudes entre 2.000 e 2.500 metros acima do nível do mar.

Segundo a Eurac Research, a intenção é compreender melhor como o corpo se adapta a esse tipo de ambiente. A maior parte das pesquisas sobre altitude costuma se concentrar em regiões muito elevadas, enquanto os efeitos das chamadas altitudes moderadas ainda são menos estudados.

Os pesquisadores pretendem acompanhar indicadores relacionados à pressão arterial, metabolismo e qualidade do sono para avaliar possíveis mudanças provocadas pela exposição prolongada ao ambiente montanhoso.

Quem pode participar da pesquisa?

A seleção é destinada a homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos que vivem atualmente ao nível do mar. Para garantir maior uniformidade nos resultados, não podem participar fumantes, atletas de alto rendimento nem pessoas com doenças preexistentes.

De acordo com os organizadores, o interesse pela pesquisa foi elevado. Mais de 160 inscrições foram registradas nas primeiras horas após a abertura das candidaturas para apenas 12 vagas.

Como será a rotina dos voluntários

Apesar da localização nos Alpes italianos, a experiência não terá caráter turístico. Os participantes deverão manter suas atividades habituais de trabalho ou estudo de forma remota durante as quatro semanas de permanência no refúgio.

Ao longo do estudo, a equipe acompanhará fatores como alimentação, atividade física e padrões de sono para observar como o organismo responde às condições de altitude sem mudanças significativas na rotina diária.

O que muda no corpo em grandes altitudes

Viver acima de 1.500 metros significa estar exposto a condições diferentes das encontradas ao nível do mar, incluindo menor pressão atmosférica, redução da disponibilidade de oxigênio e maior exposição à radiação ultravioleta.

Segundo os pesquisadores, alguns estudos anteriores associaram esse ambiente a benefícios cardiovasculares e metabólicos. No entanto, ainda são necessárias mais evidências para determinar se a permanência em altitudes moderadas pode contribuir para reduzir o risco de determinadas doenças.

A pesquisa também busca compreender melhor possíveis impactos dessas condições sobre a saúde a longo prazo.