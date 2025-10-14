Copa do Mundo 2026: seleções definem metade das vagas nesta terça-feira

Mais da metade das vagas da Copa do Mundo de 2026 serão preenchidas nesta terça-feira, 14, com jogos decisivos nas Eliminatórias da Europa, África e Ásia.

O dia começou com 22 das 48 seleções já garantidas, e ao fim das partidas, o número pode ultrapassar 30 classificados.

Europa: Portugal e Inglaterra perto da vaga

Nas Eliminatórias Europeias, Portugal e Inglaterra podem confirmar presença no Mundial ainda hoje.

Grupo F

Portugal x Hungria (15h45);

Irlanda x Armênia (15h45).

A seleção portuguesa lidera o grupo com 9 pontos, seguida por Hungria (4), Armênia (3) e Irlanda (1).

Para garantir a vaga, Portugal precisa vencer a Hungria e torcer para que a Armênia não derrote a Irlanda.

Grupo K

Inglaterra x Letônia (15h45)

Com 15 pontos, os ingleses lideram à frente de Albânia (11), Sérvia (7), Letônia (5) e Andorra (1).

Uma vitória simples garante a classificação antecipada da equipe.

Caso os resultados não se confirmem, ambas as seleções ainda terão rodadas restantes para buscar a vaga.

África: três grupos decidem classificados

O continente africano terá três vagas definidas nesta rodada. Senegal, RD Congo, Benim, Nigéria, África do Sul, Costa do Marfim e Gabão estão na disputa direta.

Grupo B

Senegal x Mauritânia, (16h00)

RD Congo x Sudão (16h00)

O Senegal lidera com 21 pontos, seguido por RD Congo (19), Sudão (13), Togo (8), Mauritânia (7) e Sudão do Sul (5).

Senegal se classifica se vencer ou empatar — neste último caso, desde que o RD Congo não vença o Sudão por mais de sete gols de diferença.

Já o RD Congo precisa vencer o Sudão e torcer por derrota senegalesa. Se o Senegal empatar, os congoleses só avançam com vitória por oito gols de diferença.

Grupo C

Nigéria x Benim (13h00)

África do Sul x Ruanda (13h00)

Benim lidera o grupo com 17 pontos, seguido por África do Sul (15), Nigéria (14), Lesoto (12), Ruanda (11) e Zimbábue (5).

Benim garante vaga com vitória sobre a Nigéria ou empate, desde que a África do Sul não vença Ruanda.

A equipe sul-africana precisa ganhar e torcer por derrota beninense — ou vencer por três gols de diferença se o líder empatar.

A Nigéria ainda sonha com a vaga: precisa vencer Benim por dois gols e torcer para que a África do Sul não derrote Ruanda.

Grupo F

Costa do Marfim x Quênia (16h00)

Gabão x Burundi (16h00)

Os marfinenses lideram com 23 pontos, seguidos por Gabão (22), Quênia (12), Gâmbia (10), Burundi (10) e Seychelles (0).

A Costa do Marfim se classifica com vitória ou até com empate, caso o Gabão tenha o mesmo resultado.

Já o Gabão precisa vencer e torcer por um tropeço da líder. A rodada é a última da fase.

Ásia: duas vagas em disputa

Na quarta fase das Eliminatórias Asiáticas, duas vagas serão definidas nesta terça.

Grupo A

Qatar x Emirados Árabes Unidos (14h00)

Os Emirados lideram com 3 pontos, seguidos por Qatar (1) e Omã (1), que já não joga mais.

O Qatar precisa vencer para garantir a classificação, enquanto os Emirados jogam pelo empate.

Grupo B

Arábia Saudita x Iraque (15h45)

Ambas têm 3 pontos, mas os sauditas lideram por terem mais gols marcados.

O Iraque precisa vencer para avançar, e a Arábia Saudita se classifica com um empate. A rodada também é a última da fase.

Seleções já garantidas na Copa do Mundo

Até o momento, 22 seleções estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026, incluindo os três países-sede: Canadá, Estados Unidos e México.

Veja a lista completa: