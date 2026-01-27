Esporte

Confira a agenda de jogos da NBA desta semana

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14h33.

Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 15h32.

A NBA entra em mais uma semana cheia de partidas decisivas da temporada 2025/2026, com confrontos todos os dias e opções variadas de transmissão para o público brasileiro.

A agenda inclui duelos entre franquias tradicionais, jogos de horário nobre e partidas exibidas gratuitamente na internet. Além das transmissões na TV e no streaming, a liga mantém a estratégia de ampliar o alcance digital, com jogos semanais liberados no YouTube oficial da NBA Brasil.

Onde assistir aos jogos da NBA

Os fãs de basquete no Brasil contam com diversas opções para acompanhar a NBA nesta temporada. Os jogos da liga estão disponíveis nas seguintes plataformas:

  • NBA Brasil (YouTube): uma partida gratuita todas as segundas-feiras
  • ESPN e Disney+: transmissões regulares da temporada, além de cobertura completa do Play-In
  • Prime Video: jogos selecionados, incluindo partidas exclusivas
  • NBA League Pass: serviço oficial da liga, com acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda

Os Playoffs poderão ser acompanhados tanto pelo Prime Video quanto pela ESPN/Disney+.

Quais serão os jogos desta semana?

Confira abaixo a agenda completa de jogos de terça-feira, 27, a domingo, 1, com datas e horários já ajustados:

DiaJogoHorário
Terça (27/01)Portland Trail Blazers x Washington Wizards21h
Terça (27/01)Sacramento Kings x New York Knicks21h30
Terça (27/01)Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers22h
Terça (27/01)Detroit Pistons x Denver Nuggets23h
Quarta (28/01)Los Angeles Lakers x Utah Jazz0h
Quarta (28/01)Atlanta Hawks x Boston Celtics21h30
Quarta (28/01)Golden State Warriors x Utah Jazz23h
Quinta (29/01)Sacramento Kings x Philadelphia 76ers21h
Quinta (29/01)Miami Heat x Chicago Bulls22h
Sexta (30/01)Los Angeles Lakers x Washington Wizards21h
Sábado (31/01)Detroit Pistons x Golden State Warriors0h
Sábado (31/01)Atlanta Hawks x Indiana Pacers21h
Domingo (01/02)Milwaukee Bucks x Boston Celtics17h30
Domingo (01/02)Los Angeles Lakers x New York Knicks21h
Domingo (01/02)Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets23h30
