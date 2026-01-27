Confira a agenda de jogos da NBA desta semana

Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14h33.
Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 15h32.
A NBA entra em mais uma semana cheia de partidas decisivas da temporada 2025/2026, com confrontos todos os dias e opções variadas de transmissão para o público brasileiro.
A agenda inclui duelos entre franquias tradicionais, jogos de horário nobre e partidas exibidas gratuitamente na internet. Além das transmissões na TV e no streaming, a liga mantém a estratégia de ampliar o alcance digital, com jogos semanais liberados no YouTube oficial da NBA Brasil.
Os fãs de basquete no Brasil contam com diversas opções para acompanhar a NBA nesta temporada. Os jogos da liga estão disponíveis nas seguintes plataformas:
Os Playoffs poderão ser acompanhados tanto pelo Prime Video quanto pela ESPN/Disney+.
Confira abaixo a agenda completa de jogos de terça-feira, 27, a domingo, 1, com datas e horários já ajustados:
|Dia
|Jogo
|Horário
|Terça (27/01)
|Portland Trail Blazers x Washington Wizards
|21h
|Terça (27/01)
|Sacramento Kings x New York Knicks
|21h30
|Terça (27/01)
|Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers
|22h
|Terça (27/01)
|Detroit Pistons x Denver Nuggets
|23h
|Quarta (28/01)
|Los Angeles Lakers x Utah Jazz
|0h
|Quarta (28/01)
|Atlanta Hawks x Boston Celtics
|21h30
|Quarta (28/01)
|Golden State Warriors x Utah Jazz
|23h
|Quinta (29/01)
|Sacramento Kings x Philadelphia 76ers
|21h
|Quinta (29/01)
|Miami Heat x Chicago Bulls
|22h
|Sexta (30/01)
|Los Angeles Lakers x Washington Wizards
|21h
|Sábado (31/01)
|Detroit Pistons x Golden State Warriors
|0h
|Sábado (31/01)
|Atlanta Hawks x Indiana Pacers
|21h
|Domingo (01/02)
|Milwaukee Bucks x Boston Celtics
|17h30
|Domingo (01/02)
|Los Angeles Lakers x New York Knicks
|21h
|Domingo (01/02)
|Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets
|23h30