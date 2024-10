Após bater 1,2 milhão de assinantes no YouTube, NBA revela seus planos de crescimento no Brasil

A National Basketball Association (NBA) investe cada vez mais no Brasil diante da popularização do basquete por aqui. Em 2024, a marca alcançou resultados expressivos em sua oferta de jogos. No mês de outubro, o canal da NBA Brasil no YouTube chegou a 1,2 milhão de assinantes, sendo o terceiro maior entre todos os canais da liga na plataforma, atrás apenas do canal global da NBA e do Golden State Warriors.

Para a temporada 2024-2025, a liga pretende consolidar sua força no mercado brasileiro com uma linha inédita de conteúdos gratuitos em seu canal. Entre as atrações, estão mais de 50 transmissões de jogos ao vivo, com um "Jogo da Semana" exibido aos sábados e domingos, além de programas originais como o "NBA Crunchtime" e o “Rodada NBA”.

A primeira transmissão gratuita ocorre neste sábado, 26 de outubro, às 17h30 (horário de Brasília), com o duelo entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. A equipe de comentaristas e apresentadores inclui Caio Teixeira, Estevan Ciccione, Leandro Mamute e Marcelo Gomes.

Em um bate-papo com a EXAME, Gustavo Penna, diretor de conteúdo da NBA para América Latina, explica que esta é a nova tática da liga para fidelizar os fãs brasileiros, por meio da democratização do acesso ao esporte — especialmente os norte-americanos.

"Estar em uma plataforma aberta e disponível pra qualquer fã é fundamental. Nosso foco é alcançar ainda mais o público jovem, de onde eles estiverem, falando a língua deles e buscando pontos de contato que vão além da quadra e do jogo. Queremos mostrar nosso valor e gerar identificação".

O canal no YouTube da NBA Brasil também bateu a marca de 90 milhões de visualizações na última temporada, sendo que 12 milhões foram dos jogos ao vivo. Gustavo Penna brinca que o segredo para este sucesso é bem simples: oferta de conteúdos variados em diferentes formatos.

"Muitas pessoas que não apenas assistem aos jogos, mas também buscam várias propostas de conteúdos dentro do canal. Com esse registro, passamos a focar em grandes jogos, variedade de times e destaque para jogadores que ainda não tão conhecidos".

Os jogos das equipes norte-americanas continuam sendo o carro-chefe desse cardápio de atrações. De olho na afinidade dos brasileiros com o futebol, a NBA tem se inspirado em alguns atributos que transformam a transmissão desse esporte em um espetáculo.

"Em nossas transmissões, fugimos do modelo tradicional e nos apegamos ao informal. Contamos com narradores competentes e carismáticos, com uma abordagem leve. A proposta é estreitar a relação com o público, como se estivessemos em uma conversa franca. Sem deixar de lado a responsabilidade com a informação e profundidade".

Atenção aos desejos

Além do confronto entre o Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, o público terá acesso gratuito a outros programas da liga esportiva no país, como o “NBA Crunchtime”, programa ao vivo que cobre múltiplos jogos, destacando momentos decisivos e jogadas marcantes. Com apresentação de Denis Botana e Danilo Silvestre, do canal Bola Presa, a atração vai ao ar todas as segundas-feiras durante a temporada regular.

Já o “NBA Na Estrada” retorna em sua terceira temporada, trazendo detalhes dos bastidores das viagens de jogadores e equipes da NBA. Outro destaque é o “Rodada NBA”, transmitido diariamente, analisa os jogos do dia anterior com uma equipe de especialistas composta por Alana Ambrósio, Jota Plays e Vavo Mantovani.

"Poucas brasileiros têm oportunidade assistir frequentemente a um jogo da NBA nos Estados Unidos, então queremos aproximá-los disso. Dar essa oportunidade para os fãs de basquete conhecem a variada programação da NBA, mas com um características do Brasil", declara o executivo.

Observando o mercado esportivo na América Latina, Gustavo Penna acredita que o basquete está conquistando a mesma paixão entre brasileiros e torcedores de outras nacionalidades que o futebol.

"Nós, como latinos, temos um jeito muito particular de experimentar o esporte. Vivemos com intensidade. A NBA como uma liga global deixou de ser só uma liga de atletas norte-americanos. Temos uma presença imensa de jogadores da América Latina participando de diferentes times. Mas o fã latino-americano se encanta com a performance dos jogadores e se inspiram em atletas de ponta".

Onde assistir à programação da NBA Brasil?

Além do YouTube, os fãs podem acompanhar a temporada 2024-25 da NBA no Brasil pela ESPN, Disney+ e Prime Video.