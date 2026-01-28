Cavaliers x Lakers: qual é o horário e onde assistir ao jogo da NBA hoje

LeBron James: este será o primeiro jogo entre Cavaliers e Lakers na temporada 2025/26 (Harry How/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17h37.
O Cleveland Cavaliers enfrenta o Los Angeles Lakers nesta quarta-feira, 28, às 21h, em jogo da temporada regular da NBA.
O confronto marca mais um retorno de LeBron James a Cleveland, franquia que ele defendeu entre 2003 e 2010 e depois entre 2014 e 2018, e onde construiu parte importante de sua carreira. Desde então, o ala segue construindo sua trajetória no Los Angeles Lakers.
Este será o primeiro encontro entre Cavaliers e Lakers na temporada 2025/26. No último ano, o time de Cleveland venceu os dois confrontos entre as equipes. Atualmente, ambas ocupam a quinta posição em suas respectivas conferências.
A partida entre Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers começa às 21h, no horário de Brasília, nesta quarta-feira (28).
O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.