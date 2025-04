NBA Brasil lança programa 'X1 do Fred', apresentado por Fred Bruno, no YouTube

O canal da NBA Brasil no YouTube vai lançar um novo programa, "X1 do Fred", nesta quarta-feira, 16 de abril. A atração será apresentada pelo jornalista e influenciador Fred Bruno e contará com convidados de diversas áreas. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, e seguirá até o fim das Finais da NBA.

O episódio de estreia traz uma disputa um contra um entre Fred e o ala brasileiro Gui Santos, do Golden State Warriors. Os próximos episódios de X1 do Fred terão participações do ex-jogador da NBA e da seleção brasileira Raulzinho, dos cantores Felipe Araújo e Duzão (do grupo Menos é Mais), entre outros.

Caio Teixeira e Fernando Medeiros, coapresentadores de Fred na terceira temporada da atração da NBA "Na Estrada", assim como outros influenciadores do universo do basquete, também estarão no programa.

“Minha relação com o basquete começou na infância, assistindo aos jogos com meu pai nos anos 90, especialmente as finais entre Bulls e Jazz. Com o tempo, me encantei pelo Lakers de Shaq e Kobe e brincava no quintal tentando imitá-los. Durante a pandemia, mergulhei ainda mais nesse universo: instalei uma tabela, treinei e passei a consumir tudo sobre o esporte. Hoje, acompanho NBA quase diariamente, sigo jogadores e evito spoilers para ver jogos como se fossem ao vivo. É uma paixão que só cresce e faz parte da minha rotina", afirma Fred Bruno.

O canal da NBA Brasil no YouTube oferece mais de 200 horas de conteúdo original em português por temporada. Com mais de 1,4 milhão de inscritos, o canal reúne uma variedade de conteúdos da liga, como "Crunch Time", "Rodada NBA", "Na Estrada", entre outros.

De acordo com a NBA, durante toda a temporada 2024-25, mais de 250 jogos serão produzidos e transmitidos ao vivo em múltiplas plataformas para os fãs brasileiros.