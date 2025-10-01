Esporte

Amazon fará transmissões de jogos da NBA integrando informações de apostas

Funcionalidade deve chegar antes do início da temporada 2025-26 da NBA

A Amazon tem investido em novas experiências para atrair audiência (Rafael Henrique/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06h04.

A Amazon anunciou uma parceria com a FanDuel para integrar informações de apostas esportivas às transmissões da NBA no Prime Video nos Estados Unidos.

A funcionalidade permitirá que os usuários conectem suas contas das duas plataformas para visualizar e atualizar as apostas ativas enquanto assistem aos jogos, segundo informou a Bloomberg.

As transmissões também exibirão probabilidades ao vivo, mas não será possível realizar apostas diretamente pelo Prime Video. A temporada 2025-26 da NBA começará 21 de outubro, com as primeiras transmissões da Amazon programadas para o dia 24.

Estratégia de tecnologia e novos recursos

A FanDuel, controlada pela Flutter Entertainment, deteve cerca de 42% do mercado de apostas esportivas online nos Estados Unidos em 2024, segundo a Eilers & Krejcik Gaming.

A iniciativa segue movimentos de concorrentes como a ESPN, que lançou integração semelhante em seu serviço ESPN Bet.

Após fechar um contrato de 11 anos e US$ 76 bilhões para os direitos de mídia da NBA, a Amazon tem investido em novas experiências para atrair audiência.

Entre as novidades, a empresa utilizará inteligência artificial para gerar clipes de momentos importantes das partidas, permitirá acompanhar os jogos em janelas menores na tela e integrará uma experiência de compras de produtos da NBA ao seu e-commerce.

