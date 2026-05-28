Esporte

Como ficou o Grupo C na classificação da Libertadores

Argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo

Fluminense: time brasileiro avançou em segundo com 8 pontos. (Wagner Meier/Getty Images)

Fluminense: time brasileiro avançou em segundo com 8 pontos. (Wagner Meier/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09h50.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo C

O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.

Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos.

O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Independiente Rivadavia1665101569V-V-E-V-V
2Fluminense86222770D-D-E-V-V
3Bolívar5612368-2E-V-E-D-D
4Deportivo La Guaira36033613-7E-D-E-D-D

 

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