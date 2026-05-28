Como ficou o Grupo C na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo C

O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.

Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos.

O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.