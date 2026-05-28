Como ficou o Grupo C na classificação da Libertadores

Fluminense: time brasileiro avançou em segundo com 8 pontos. (Wagner Meier/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 09h50.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.
Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos.
O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Independiente Rivadavia
|16
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|9
|V-V-E-V-V
|2
|Fluminense
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|D-D-E-V-V
|3
|Bolívar
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|E-V-E-D-D
|4
|Deportivo La Guaira
|3
|6
|0
|3
|3
|6
|13
|-7
|E-D-E-D-D