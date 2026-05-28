Resultado do jogo do Fluminense ontem pela Libertadores; veja classificação

O Fluminense confirmou vaga nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Deportivo La Guaira por 3 a 1, nesta quarta-feira, 27, no Maracanã, pela última rodada do Grupo C.

A classificação tricolor também dependia do resultado em Santa Cruz de la Sierra, onde o Independiente Rivadavia derrotou o Bolívar por 3 a 1.

O time comandado por Luis Zubeldía terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave, atrás justamente do Independiente Rivadavia, estreante na competição e dono da segunda melhor campanha geral da Libertadores até aqui.

O Fluminense abriu o placar logo aos nove minutos, com Savarino, em cobrança de pênalti. A vantagem, porém, durou pouco. Um minuto depois, Flabián Londoño empatou para o Deportivo La Guaira.

Ainda no primeiro tempo, Hércules recolocou o Tricolor em vantagem aos 27 minutos. Na etapa final, Canobbio marcou o terceiro e garantiu a vitória no Maracanã.

Independiente Rivadavia ajudou o Fluminense

Além de vencer no Rio de Janeiro, o Fluminense precisava torcer contra o Bolívar no outro jogo do grupo. O time boliviano começou a rodada com chances de classificação e chegou a empatar a partida no segundo tempo.

O Independiente Rivadavia, porém, voltou a ficar à frente nos acréscimos, com Sebastián Villa, e fechou o placar em 3 a 1 com Diego Crego.

Com o resultado, o Bolívar terminou em terceiro lugar e disputará o playoff da Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo no Maracanã

O Fluminense começou pressionando e encontrou o primeiro gol cedo, em cobrança de pênalti convertida por Savarino. O Deportivo La Guaira respondeu imediatamente, aproveitando desatenção defensiva para empatar com Londoño.

Depois do susto, o time carioca retomou o controle da partida. Hércules marcou ainda antes do intervalo e deu tranquilidade ao Tricolor.

Na segunda etapa, o Fluminense administrou a posse de bola e ampliou com Canobbio, selando a classificação para as oitavas de final.

Situação do Grupo C da Libertadores

O Grupo C terminou com o Independiente Rivadavia na liderança e o Fluminense em segundo, ambos classificados às oitavas de final.

O Bolívar ficou com a vaga nos playoffs da Sul-Americana, enquanto o Deportivo La Guaira terminou eliminado.