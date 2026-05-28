Esporte

Confira a classificação geral para as oitavas de final da Libertadores

Tabela de grupos foi concluída na última quarta-feira, 27

Libertadores: oitavas de final e classificação foram definidas na última quarta-feira, 27 ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Libertadores: oitavas de final e classificação foram definidas na última quarta-feira, 27 ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07h45.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Confira como cada grupo terminou.

Grupo A

O Flamengo foi o grande destaque da fase inicial, terminando na liderança com 16 pontos em seis jogos — cinco vitórias e apenas um empate.

O time carioca marcou 14 gols e sofreu somente 2, construindo um saldo expressivo de +12.

O Estudiantes ficou com a segunda vaga, somando 9 pontos. O Independiente Medellín terminou em terceiro com 7 pontos e segue na Sul-Americana, enquanto o Cusco foi eliminado com apenas 1 ponto.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Flamengo16651014212V-V-E-V-V
2Estudiantes96231651V-E-E-D-V
3Independiente Medellín76213611-5E-D-V-V-D
4Cusco16015412-8D-D-E-D-D

Grupo B

O Coquimbo Unido garantiu a primeira colocação com 10 pontos.

O Tolima ficou com a segunda vaga também com 8 pontos, superando o Nacional no critério de desempate — o time colombiano terminou em terceiro com a mesma pontuação, mas com saldo inferior.

O Universitario encerrou com 6 pontos e foi eliminado.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Coquimbo Unido106312862V-D-V-V-D
2Tolima86222761D-V-V-D-E
3Nacional8622279-2V-D-D-E-V
4Universitario6613256-1D-V-D-E-E

Grupo C

O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.

Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos. O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Independiente Rivadavia1665101569V-V-E-V-V
2Fluminense86222770D-D-E-V-V
3Bolívar5612368-2E-V-E-D-D
4Deportivo La Guaira36033613-7E-D-E-D-D

Grupo D

Um dos grupos mais comentados foi o D, com a eliminação precoce do Boca Juniors.

O Universidad Católica terminou em primeiro com 10 pontos em cinco jogos. O Cruzeiro ficou em segundo com 8 pontos.

O Boca, com 7 pontos, terminou em terceiro e segue na Sul-Americana.

O Barcelona SC foi eliminado com 3 pontos.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Universidad Católica105311743D-V-V-E-V
2Cruzeiro85221431V-D-V-E-E
3Boca Juniors75212642V-V-D-D-E
4Barcelona SC3510428-6D-D-D-V-D

Grupo E

O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10. O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.

O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Corinthians116321844V-V-E-E-D
2Platense106312871V-V-E-D-V
3Santa Fe8622267-1D-D-E-V-V
4Peñarol3603348-4D-D-E-E-D

Grupo F

O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.

O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Cerro Porteño105311422D-V-E-V-V
2Palmeiras85221642E-V-E-V-D
3Sporting Cristal6520367-1V-D-V-D-D
4Junior4511347-3E-D-D-D-V

Grupo G

Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.

A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.

O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1LDU Quito126402853V-D-D-V-V
2Mirassol126402743D-V-V-V-D
3Lanús9630337-4V-V-D-D-V
4Always Ready3610579-2D-D-V-D-D

Grupo H

Outro grupo com empate no topo. Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada.

O Rosario se destacou pelo saldo de gols — +8 contra +5 do Independiente —, mas ficou em segundo no critério adotado pela Conmebol.

A Universidad Central da Venezuela somou 9 pontos e vai para a Sul-Americana.

O Libertad encerrou a fase sem pontuar: seis jogos, seis derrotas.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Independiente del Valle1364111165V-V-D-V-V
2Rosario136411918V-V-V-V-D
3Universidad Central de Venezuela FC96303711-4D-D-V-D-V
4Libertad06006413-9D-D-D-D-D
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebol

Mais de Esporte

Resultado do jogo do Fluminense ontem pela Libertadores; veja classificação

Resultado do jogo do Corinthians ontem pela Libertadores: como ficou o Grupo E?

De Senegal a Arábia Saudita: as seleções pequenas que calaram gigantes na estreia da Copa

Irlanda x Catar: horário, onde assistir e cenário do amistoso

Mais na Exame

Brasil

Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4%, no 2º turno

Inteligência Artificial

ChatGPT para empresas: como usar a IA no dia a dia corporativo sem comprometer dados e produtividade

Esporte

Resultado do jogo do Fluminense ontem pela Libertadores; veja classificação

Carreira

Esse sentimento é inimigo número 1 da contratação; veja como dominá-lo e se destacar em entrevistas