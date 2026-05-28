Confira a classificação geral para as oitavas de final da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Confira como cada grupo terminou.

Grupo A

O Flamengo foi o grande destaque da fase inicial, terminando na liderança com 16 pontos em seis jogos — cinco vitórias e apenas um empate.

O time carioca marcou 14 gols e sofreu somente 2, construindo um saldo expressivo de +12.

O Estudiantes ficou com a segunda vaga, somando 9 pontos. O Independiente Medellín terminou em terceiro com 7 pontos e segue na Sul-Americana, enquanto o Cusco foi eliminado com apenas 1 ponto.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Flamengo 16 6 5 1 0 14 2 12 V-V-E-V-V 2 Estudiantes 9 6 2 3 1 6 5 1 V-E-E-D-V 3 Independiente Medellín 7 6 2 1 3 6 11 -5 E-D-V-V-D 4 Cusco 1 6 0 1 5 4 12 -8 D-D-E-D-D

Grupo B

O Coquimbo Unido garantiu a primeira colocação com 10 pontos.

O Tolima ficou com a segunda vaga também com 8 pontos, superando o Nacional no critério de desempate — o time colombiano terminou em terceiro com a mesma pontuação, mas com saldo inferior.

O Universitario encerrou com 6 pontos e foi eliminado.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Coquimbo Unido 10 6 3 1 2 8 6 2 V-D-V-V-D 2 Tolima 8 6 2 2 2 7 6 1 D-V-V-D-E 3 Nacional 8 6 2 2 2 7 9 -2 V-D-D-E-V 4 Universitario 6 6 1 3 2 5 6 -1 D-V-D-E-E

Grupo C

O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.

Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos. O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Independiente Rivadavia 16 6 5 1 0 15 6 9 V-V-E-V-V 2 Fluminense 8 6 2 2 2 7 7 0 D-D-E-V-V 3 Bolívar 5 6 1 2 3 6 8 -2 E-V-E-D-D 4 Deportivo La Guaira 3 6 0 3 3 6 13 -7 E-D-E-D-D

Grupo D

Um dos grupos mais comentados foi o D, com a eliminação precoce do Boca Juniors.

O Universidad Católica terminou em primeiro com 10 pontos em cinco jogos. O Cruzeiro ficou em segundo com 8 pontos.

O Boca, com 7 pontos, terminou em terceiro e segue na Sul-Americana.

O Barcelona SC foi eliminado com 3 pontos.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Universidad Católica 10 5 3 1 1 7 4 3 D-V-V-E-V 2 Cruzeiro 8 5 2 2 1 4 3 1 V-D-V-E-E 3 Boca Juniors 7 5 2 1 2 6 4 2 V-V-D-D-E 4 Barcelona SC 3 5 1 0 4 2 8 -6 D-D-D-V-D

Grupo E

O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10. O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.

O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Corinthians 11 6 3 2 1 8 4 4 V-V-E-E-D 2 Platense 10 6 3 1 2 8 7 1 V-V-E-D-V 3 Santa Fe 8 6 2 2 2 6 7 -1 D-D-E-V-V 4 Peñarol 3 6 0 3 3 4 8 -4 D-D-E-E-D

Grupo F

O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.

O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 Cerro Porteño 10 5 3 1 1 4 2 2 D-V-E-V-V 2 Palmeiras 8 5 2 2 1 6 4 2 E-V-E-V-D 3 Sporting Cristal 6 5 2 0 3 6 7 -1 V-D-V-D-D 4 Junior 4 5 1 1 3 4 7 -3 E-D-D-D-V

Grupo G

Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.

A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.

O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.

Rank Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG Últimas 5 1 LDU Quito 12 6 4 0 2 8 5 3 V-D-D-V-V 2 Mirassol 12 6 4 0 2 7 4 3 D-V-V-V-D 3 Lanús 9 6 3 0 3 3 7 -4 V-V-D-D-V 4 Always Ready 3 6 1 0 5 7 9 -2 D-D-V-D-D

Grupo H

Outro grupo com empate no topo. Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada.

O Rosario se destacou pelo saldo de gols — +8 contra +5 do Independiente —, mas ficou em segundo no critério adotado pela Conmebol.

A Universidad Central da Venezuela somou 9 pontos e vai para a Sul-Americana.

O Libertad encerrou a fase sem pontuar: seis jogos, seis derrotas.