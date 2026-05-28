Confira a classificação geral para as oitavas de final da Libertadores

Libertadores: oitavas de final e classificação foram definidas na última quarta-feira, 27 ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07h45.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
Confira como cada grupo terminou.
O Flamengo foi o grande destaque da fase inicial, terminando na liderança com 16 pontos em seis jogos — cinco vitórias e apenas um empate.
O time carioca marcou 14 gols e sofreu somente 2, construindo um saldo expressivo de +12.
O Estudiantes ficou com a segunda vaga, somando 9 pontos. O Independiente Medellín terminou em terceiro com 7 pontos e segue na Sul-Americana, enquanto o Cusco foi eliminado com apenas 1 ponto.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Flamengo
|16
|6
|5
|1
|0
|14
|2
|12
|V-V-E-V-V
|2
|Estudiantes
|9
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|1
|V-E-E-D-V
|3
|Independiente Medellín
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|E-D-V-V-D
|4
|Cusco
|1
|6
|0
|1
|5
|4
|12
|-8
|D-D-E-D-D
O Coquimbo Unido garantiu a primeira colocação com 10 pontos.
O Tolima ficou com a segunda vaga também com 8 pontos, superando o Nacional no critério de desempate — o time colombiano terminou em terceiro com a mesma pontuação, mas com saldo inferior.
O Universitario encerrou com 6 pontos e foi eliminado.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Coquimbo Unido
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|V-D-V-V-D
|2
|Tolima
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|1
|D-V-V-D-E
|3
|Nacional
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|9
|-2
|V-D-D-E-V
|4
|Universitario
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|D-V-D-E-E
O argentino Independiente Rivadavia repetiu o desempenho do Flamengo e fechou a fase com 16 pontos, cinco vitórias e nenhuma derrota.
Com 15 gols marcados e saldo de +9, foi um dos melhores times da fase de grupos. O Fluminense avançou em segundo com 8 pontos. O Bolívar segue na Sul-Americana com 5 pontos, e o Deportivo La Guaira foi eliminado com apenas 3.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Independiente Rivadavia
|16
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|9
|V-V-E-V-V
|2
|Fluminense
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|D-D-E-V-V
|3
|Bolívar
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|E-V-E-D-D
|4
|Deportivo La Guaira
|3
|6
|0
|3
|3
|6
|13
|-7
|E-D-E-D-D
Um dos grupos mais comentados foi o D, com a eliminação precoce do Boca Juniors.
O Universidad Católica terminou em primeiro com 10 pontos em cinco jogos. O Cruzeiro ficou em segundo com 8 pontos.
O Boca, com 7 pontos, terminou em terceiro e segue na Sul-Americana.
O Barcelona SC foi eliminado com 3 pontos.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Universidad Católica
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|4
|3
|D-V-V-E-V
|2
|Cruzeiro
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|V-D-V-E-E
|3
|Boca Juniors
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|2
|V-V-D-D-E
|4
|Barcelona SC
|3
|5
|1
|0
|4
|2
|8
|-6
|D-D-D-V-D
O Corinthians liderou o grupo com 11 pontos, seguido de perto pelo Platense com 10. O Santa Fe terminou em terceiro com 8 pontos e disputa a Sul-Americana.
O Peñarol encerrou sem vencer nenhuma partida em seis jogos, somando apenas 3 pontos graças a três empates.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Corinthians
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|V-V-E-E-D
|2
|Platense
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|V-V-E-D-V
|3
|Santa Fe
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|D-D-E-V-V
|4
|Peñarol
|3
|6
|0
|3
|3
|4
|8
|-4
|D-D-E-E-D
O Cerro Porteño terminou na liderança com 10 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em segundo com 8 pontos em cinco disputas.
O Sporting Cristal avança para a Sul-Americana com 6 pontos, e o Junior foi eliminado com 4.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Cerro Porteño
|10
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|2
|D-V-E-V-V
|2
|Palmeiras
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|E-V-E-V-D
|3
|Sporting Cristal
|6
|5
|2
|0
|3
|6
|7
|-1
|V-D-V-D-D
|4
|Junior
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|E-D-D-D-V
Um dos grupos mais disputados da fase. LDU Quito e Mirassol terminaram empatados em tudo: 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e saldo de gols +3.
A classificação foi definida por critério de desempate, com o LDU levando a primeira posição.
O Lanús somou 9 pontos e segue na Sul-Americana. O Always Ready foi eliminado com apenas 3 pontos.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|LDU Quito
|12
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|3
|V-D-D-V-V
|2
|Mirassol
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|D-V-V-V-D
|3
|Lanús
|9
|6
|3
|0
|3
|3
|7
|-4
|V-V-D-D-V
|4
|Always Ready
|3
|6
|1
|0
|5
|7
|9
|-2
|D-D-V-D-D
Outro grupo com empate no topo. Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada.
O Rosario se destacou pelo saldo de gols — +8 contra +5 do Independiente —, mas ficou em segundo no critério adotado pela Conmebol.
A Universidad Central da Venezuela somou 9 pontos e vai para a Sul-Americana.
O Libertad encerrou a fase sem pontuar: seis jogos, seis derrotas.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Independiente del Valle
|13
|6
|4
|1
|1
|11
|6
|5
|V-V-D-V-V
|2
|Rosario
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|1
|8
|V-V-V-V-D
|3
|Universidad Central de Venezuela FC
|9
|6
|3
|0
|3
|7
|11
|-4
|D-D-V-D-V
|4
|Libertad
|0
|6
|0
|0
|6
|4
|13
|-9
|D-D-D-D-D