Como ficou o Grupo D na classificação da Libertadores

Cruzeiro: clube brasileiro terminou fase de grupos com oito pontos. (Pedro Vilela/Getty Images)
Publicado em 28 de maio de 2026 às 09h56.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
Um dos grupos mais comentados foi o D, com a eliminação precoce do Boca Juniors.
O Universidad Católica terminou em primeiro com 10 pontos em cinco jogos. O Cruzeiro ficou em segundo com 8 pontos.
O Boca, com 7 pontos, terminou em terceiro e segue na Sul-Americana.
O Barcelona SC foi eliminado com 3 pontos.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Universidad Católica
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|4
|3
|D-V-V-E-V
|2
|Cruzeiro
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|V-D-V-E-E
|3
|Boca Juniors
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|2
|V-V-D-D-E
|4
|Barcelona SC
|3
|5
|1
|0
|4
|2
|8
|-6
|D-D-D-V-D