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Com 1.612 partidas, LeBron James bate recorde de jogos na NBA

Ala do Los Angeles Lakers supera recorde que antes pertencia a Robert Parish.

NBA: duelo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta, às 21h, com transmissão via streaming (Harry How/Getty Images)

NBA: duelo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta, às 21h, com transmissão via streaming (Harry How/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 10h18.

O ala LeBron James alcançou mais um marco histórico na carreira ao se tornar o atleta com mais jogos disputados na história da NBA. Neste sábado, 21, o jogador do Los Angeles Lakers entrou em quadra pela 1.612ª vez na liga, e superou o recorde que pertencia a Robert Parish.

A marca foi atingida na vitória dos Lakers sobre o Orlando Magic por 105 a 104, no Kia Center. A partida foi válida pela temporada regular da NBA.

Aos 41 anos e em sua 23ª temporada, a mais longa já registrada por um atleta na liga, LeBron amplia uma trajetória marcada por números expressivos.

Recordes e números históricos de LeBron James

Além de se tornar o jogador com mais partidas disputadas, LeBron já detém outros recordes relevantes na NBA:

  • Maior pontuador da história da liga;
  • Mais temporadas disputadas;
  • Múltiplas premiações individuais, como MVP;
  • Títulos da NBA e medalhas olímpicas.

Após o jogo, o atleta declarou que superou expectativas traçadas no início da carreira, e citou como metas principais conquistar títulos, prêmios individuais e reconhecimento na liga.

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