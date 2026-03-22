Com 1.612 partidas, LeBron James bate recorde de jogos na NBA

NBA: duelo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta, às 21h, com transmissão via streaming (Harry How/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de março de 2026 às 10h18.
O ala LeBron James alcançou mais um marco histórico na carreira ao se tornar o atleta com mais jogos disputados na história da NBA. Neste sábado, 21, o jogador do Los Angeles Lakers entrou em quadra pela 1.612ª vez na liga, e superou o recorde que pertencia a Robert Parish.
A marca foi atingida na vitória dos Lakers sobre o Orlando Magic por 105 a 104, no Kia Center. A partida foi válida pela temporada regular da NBA.
Aos 41 anos e em sua 23ª temporada, a mais longa já registrada por um atleta na liga, LeBron amplia uma trajetória marcada por números expressivos.
Além de se tornar o jogador com mais partidas disputadas, LeBron já detém outros recordes relevantes na NBA:
Após o jogo, o atleta declarou que superou expectativas traçadas no início da carreira, e citou como metas principais conquistar títulos, prêmios individuais e reconhecimento na liga.