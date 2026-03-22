Com 1.612 partidas, LeBron James bate recorde de jogos na NBA

O ala LeBron James alcançou mais um marco histórico na carreira ao se tornar o atleta com mais jogos disputados na história da NBA. Neste sábado, 21, o jogador do Los Angeles Lakers entrou em quadra pela 1.612ª vez na liga, e superou o recorde que pertencia a Robert Parish.

A marca foi atingida na vitória dos Lakers sobre o Orlando Magic por 105 a 104, no Kia Center. A partida foi válida pela temporada regular da NBA.

Aos 41 anos e em sua 23ª temporada, a mais longa já registrada por um atleta na liga, LeBron amplia uma trajetória marcada por números expressivos.

Recordes e números históricos de LeBron James

Além de se tornar o jogador com mais partidas disputadas, LeBron já detém outros recordes relevantes na NBA:

Maior pontuador da história da liga;

Mais temporadas disputadas;

Múltiplas premiações individuais, como MVP;

Títulos da NBA e medalhas olímpicas.

Após o jogo, o atleta declarou que superou expectativas traçadas no início da carreira, e citou como metas principais conquistar títulos, prêmios individuais e reconhecimento na liga.